San Marino,Villalago e Navelli sono i vincitori della Giostra Cavalleresca Europea e dei Borghi più’ belli d’Italia

Sulmona,21 luglio– Il Castello di Serravalle e la Compagnia dell’Istrice di San Marino, Villalago e Navelli sono i vincitori della XXIII edizione della Giostra d’Europa della Pace e della XVII Giostra dei Borghi più belli d’Italia.



Insieme al borgo di Navelli e al sestiere di Porta Filiamabili, a cui erano abbinati, conquistano i palii realizzati dai vincitori delle edizioni dello scorso anno: Zante per la Giostra d’Europa e Anversa per quella dei Borghi più belli d’Italia.



Il palio di Anversa è opera di Loreta Almonte. Il palio europeo porta la firma di tre artisti di Zante, Maria Pouliezou, Giannis Milesis e Babis Sigouros. Il gruppo di San Marino, VIllalago/Navelli con il cavaliere Tommaso Suadoni ha battuto in finale il gruppo composto da Croazia, Pacentro e Borgo Pacentrano, mettendo a segno tre botte e otto punti, in un tempo di 30”85.

A festeggiare con i vincitori anche il Sestiere ad essi abbinato, quello di Porta Filiamabili, che a partire da questa edizione di Giostra vanta un altro record, quello del primo capitano donna, Sara Pallotta, fresca di nomina. “È bello vedere che un pubblico e un sestiere che si appassionano così tanto alla gara e al proprio cavaliere nella Giostra d’Europa”, ha commento Suadoni. “Qui mi sono trovato benissimo.



Tecnicamente, per quanto riguarda le gare, c’è stata una sorte un po’ beffarda il primo giorno, ma poi ci siamo ripresi e siamo arrivati alla vittoria.”Terzo posto per Sa Sartiglia di Oristano/ Introdacqua e Sestiere di Porta Manaresca con il cavaliere Mattia Ambrosi e quarto per Malta, Bugnara e Borgo di Santa Maria della Tomba con il cavaliere Matteo Tabanelli.

Prima delle gare, il coinvolgente e coloratissimo corteo storico che ha trasformato corso Ovidio in un ideale palcoscenico in cui si sono incontrati costumi e tradizioni storiche e culturali diversi. Le musiche e i balli di Colchester, della Sartiglia di Oristano e di San Marino, i vivaci costumi delle delegazioni greche, le narrazioni di Malta, le tradizioni di Verdelais e le alte uniformi dei figuranti croati di Alka di Signo hanno raccontato a sulmonesi e turisti uno spaccato d’Europa tanto diverso quanto ricco.

Il corteo, così come le esibizioni dei figuranti in piazza Maggiore prima delle gare, è stato il racconto di un continente al cui interno convivono realtà diverse e affascinanti, così come quelle dei Borghi più belli d’Italia del centro Abruzzo che li hanno accompagnati in sfilata, insieme ai figuranti dei Borghi e Sestieri cittadini Tra questi anche musici e sbandieratori del Borgo San Panfilo che hanno appena conquistato il secondo posto alla “Tenzone argentea”, campionato italiano di seconda divisione della Federazione Italiana Sbandieratori (Fisb). Ospite della manifestazione anche il presentatore Beppe Convertini che ha salutato il pubblico rinnovando il suo apprezzamento per Sulmona, i sulmonesi e la Giostra Cavalleresca.

All’arrivo degli oltre quattrocento figuranti in piazza Maggiore, l’esecuzione degli inni di tutte le nazioni di provenienza delle delegazioni estere e il saluto del sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi. In città anche Antonio Di Marco, presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise, che ha omaggiato il presidente dell’associazione Giostra, Maurizio Antonini, della bandiera del club dei Borghi d’Italia, ringraziandolo per la rinnovata collaborazione. Un bellissimo momento di spettacolo è stato offerto a tutti presenti sulle tribune dalle esibizioni delle delegazioni e del gruppo di musici e sbandieratori Città dell’Aquila.



A chiusura della manifestazione i saluti del presidente Antonini e del presidente onorario dell’associazione Giostra e presidente della Fondazione Carispaq, Mimmo Taglieri. Si spengono i riflettori sulla Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia, ma domani si alzerà il sipario sulla settimana della XXIX Giostra di Sulmona. Primo appuntamento domani sera, lunedì 21 luglio, alle 21:30, al palazzo dell’Annunziata, con l’esibizione di scherma a cura della “Gymnasium scherma club” di Sulmona.