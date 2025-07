Giornata concitata quella di ieri per la polizia Penitenziaria di Sulmona

Dapprima arrestano un rapinatore in città salvo poi sventare gravi disordini in carcere.

Mauro Nardella

Sulmona,20 luglio- Quella di ieri sarà ricordata dalla Polizia Penitenziaria di stanza al carcere di Sulmona come tra le giornate più concitate ma nello stesso tempo soddisfacenti vissute negli ultimi anni.

In due particolari eventi, dei quali uno maturato in città e l’altro all’interno della Casa di Reclusione, gli appartamenti alla Polizia penitenziaria hanno dimostrato un’ innata professionalità, particolare capacità d’azione e un grandissimo senso del dovere, portando a termine e con risvolti positivi due situazioni di difficile gestione.

“Ma veniamo ai fatti. Nel pomeriggio di ieri- racconta Mauro Nardella il componente della Segreteria Nazionale Cnpp-Spp -due baschi blu del carcere cittadino S.A. e T.F., inviati, su espressa richiesta e merito del Commissario Francesco Arena in piazza Garibaldi per effettuare ordine pubblico in occasione della giostra Cavalleresca, hanno tratto in arresto, nella centralissima Via Roma, unitamente ad altri due componenti della Polizia di Stato, un extracomunitario resosi autore di una rapina ai danni di un sessantenne del posto.

I due agenti non si sono risparmiati nel rincorrere il malvivente e con la collaborazione di due appartenenti alla polizia di Stato arrestarlo malgrado quest’ultimo brandisse un coltello.

Il secondo episodio ha visto protagonista un detenuto siciliano il quale, fingendo di sentirsi male e con un intento evidentemente malsano, si è fatto accompagnare con l’ausilio di altri due detenuti presso la locale infermeria.

Giunti in medicheria, uno dei due detenuti accompagnatori, anch’esso di origini siciliane, senza apparente motivo e per il semplice motivo di essere stato invitato a rientrare nella sua stanza di pernottamento, ha insultato un’ispettrice cercando finanche di picchiarla.

Fortunatamente l’energumeno è stato temporaneamente fermato e riportato alla calma dagli altri due poliziotti presenti in loco. Per tutta risposta, all’atto del loro rientro nella sezione di appartenenza, i due detenuti siciliani si sono rifiutati di rientrare nelle rispettive camere minacciando di picchiare il personale di Polizia Penitenziaria presente e di mettere a fuoco alla stanza oltre che quello di raderla al suolo.

Solo attraverso l’intervento dei due nuovi vice Commissari, questi ultimi da poco giunti nel carcere di Sulmona, si è riusciti, dopo ore di estenuante opera di convincimento, ad evitare il peggio convincendo i due a tornare nelle proprie stanze.

Un plauso – conclude Nardella-va a tutti gli attori protagonisti della giornata. Agli agenti S.A. e T.F. e ai Vice commissari Ar. Fr. e Ap. Fr. grazie ai quali quella che poteva essere ricordata come una giornata di cronaca nera finita male ha invece trovato la sua giusta collocazione tra le cose positive da ricordare.”-