Giostra Cavalleresca Europea della pace.Ecco i finalisti che si contenderanno il palio

Sulmona,20 luglio-È il gruppo composto dalle delegazioni di Malta, Bugnara e dal Borgo di Santa Maria della Tomba il favorito per la conquista del XXIII palio della Giostra de’Eruopa e della pace. Al termine delle due giornate di eliminatorie, ha chiuso in testa la classifica parziale.



A portare lal vertice della classifica è stato il cavaliere Tommaso Tabanelli, che ieri aveva chiuso la prima giornata di gare in seconda posizione. Secondo posto per il gruppo di San Marino, Villalago/Navelli e il Sestiere di Porta Filiamabili, autore di una bella rimonta, rispetto al sesto posto della prima giornata. Terzo gradino del podio per Oristano, con Introdacqua e il Sestiere di Porta Manaresca. Ultimo gruppo a staccare il biglietto per la finale è quello dei croati di Signo, abbinati a Pacentro e al Borgo Pacentrano. Domani saranno di nuovo loro a scendere in campo per la conquista della vittorie.



Il programma della giornata conclusivaDomani, domenica 20 luglio, per tutti i partecipanti alla manifestazione sarà una giornata ricca e impegnativa. E non solo per le gare. Il ricco programma della giornata si aprirà, infatti, alle 10, nell’aula consiliare del comune di Sulmona, con la cerimonia ufficiale di saluto e accoglienza delle dieci delegazioni ospiti da parte dell’associazione culturale Giostra Cavalleresca e del sindaco della città di Sulmona, Luca Tirabassi. Durante la cerimonia saranno presentati i palii realizzati dai vincitori dello scorso anno, quello della Giostra d’Europa della pace che porta il nome della delegazione di Zante e quello della Giostra dei Borghi più belli d’Italia, firmato dal comune di Anversa. La festa di colori e tradizioni proseguirà nel pomeriggio, in centro storico. Alle 16, con partenza dalla cattedrale di San Panfilo, spazio al corteo di oltre quattrocento figuranti in costume storico. Sarà un incontro di popoli, culture e lingue diverse. Un incontro nel nome della condivisione e della pace. Alle 18 è previsto l’arrivo dei gruppi in piazza Maggiore, dove ci saranno le sfide conclusive.



Le gare di semifinale Si scontreranno il primo contro il quarto: Xagra Historial di Xhro/Bugnara e Borgo di Santa Maria della Tomba – lka di Signo/Pacentro e Borgo Pacentrano; e il secondo contro il terzo:Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice San Marino)/ Villalago/Navelli e Sestiere di Porta Filiamabili – Sartiglia di Oristano/ Introdacqua e Sestiere di Porta Manaresca. I vincitori delle sfide guadagneranno poi l’accesso alla finale per la conquista dei palli delle due Giostre.