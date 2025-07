Mariani: “Sui problemi dell’immigrazione la destra teramana chiami Giorgia”

“un tema nazionale che non può essere scaricato sui comuni”

Sandro Mariani (Pd)

Teramo,19 luglio-Il Presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio Regionale Sandro Marianiesprime il proprio sostegno rispetto alla ferma presa di posizione espressa dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dall’Assessore al Sociale Stefania Di Padova in merito alle strumentalizzazioni politiche degli ultimi giorni riguardo all’arrivo di 12 richiedenti asilo a Teramo.

“Purtroppo siamo di fronte ad un clamoroso vuoto normativo nel sistema di prima accoglienza dei migranti, soprattutto per quelli che transitano via terra nel nostro Paese” sottolinea Sandro Mariani. “Non si tratta infatti di una situazione che possono affrontare e risolvere i singoli comuni, ma siamo dinanzi al “dramma” di una legislazione nazionale che su questa delicata materia ha fallito lasciando le singole amministrazioni locali in balia degli eventi. In tal senso trovo intollerabile che queste vicende vengano cavalcate ogni volta dal centrodestra, come se fosse un tema di cui la sinistra dove governa localmente si debba far carico per chi sa quali motivi ideologici pur non avendo strumenti e competenze normative”.

“Quello legato all’immigrazione è un problema reale e sentito in tutto il Paese dai cittadini che non ha colore politico – prosegue il Presidente della Commissione Vigilanza – basta guardare città dove il centrodestra governa da anni, come ad esempio Trieste, realtà che subisce l’immigrazione da terra sulle rotte balcaniche e che non ha gli strumenti per gestire la presenza dei migranti che, prima di entrare nei CAS o nel circuito dell’accoglienza, purtroppo vagano per giorni lungo il territorio cittadino, accampandosi tra piazza della Libertà e l’area del Porto Vecchio, in attesa di una collocazione dignitosa”.

“Ormai è chiaro a tutti che la gestione di questi arrivi non organizzati, mediante traffico ferroviario piuttosto che via gomma, non può essere di responsabilità esclusiva dei comuni e soprattutto non può essere oggetto di scontro politico, al solo fine di creare sdegno e parlare alla “pancia” delle persone ricercando il titolo ad effetto, ma va affrontato in maniera organica a livello nazionale ed europeo” conclude Mariani. “Ma in fondo siamo abituati alla destra degli annunci: quando hanno avuto l’occasione di approvare il mio emendamento in finanziaria per potenziare la Polizia Locale dei capoluoghi abruzzesi per il contrasto al degrado e migliorare la sicurezza urbana hanno preferito bocciarlo in silenzio per continuare a finanziare il Napoli Calcio e la Notte dei Serpenti mentre a livello nazionale, dopo aver millantato in campagna elettorale tre anni fa di risolvere il problema alla radice in pochi mesi, dopo anni niente è stato risolto e tra poco, sono convinto, inizieranno a dire che è un problema strutturale, che non è colpa loro, e che serviranno invece alcune legislature per risolverlo, cercando però solo di temporeggiare mantenendo il consenso degli italiani”.