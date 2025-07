La politica culturale e turistica della Valle Peligna ed Alto Sangro sia strategica,coordinata e di qualità

Il “Divide et Impera” penalizza le aree fragili.

di Sergio Venditti *

. Bestie da soma. Autore, Teofilo Patini. Data, 1886.

Sulmona, 19 luglio- Uno dei mali endemici della politica, in verità talmente diffuso,da non poter fare nemmeno troppi distinguo tra i vari territori è l’intreccio controverso tra le tre C: Campanilismo, Clientelismo e (in) Competenze.

Infatti, si parla di mali storici che si perdono nella “notte dei tempi”, ma che nel nostro Paese ha assunto livelli accentuati, che portano al prevalere del frazionismo, individualismo e personalismo, che si nutrono di accesa rivalità tra i territori, specie con quelli isolati e deboli,i quali avrebbero l’interesse a far prevalere più lo spirito collaborativo e cooperativistico, per avere un loro spazio nelle generali politiche di sviluppo e di crescita. In verità l’impressione è che più che voluta, questa combinazione di elementi sia spesso subita, dai gruppi dirigenti locali, tendente ad auto perpetuarsi, preferendo più il piccolo cabotaggio gestionale, da loro governato, rispetto ad altri progetti, più ampi ed incisivi, che però avrebbero molti “padri”, nel ritorno del consenso.

Ed allora, vediamo le nostre realtà, già svantaggiate, come “Aree Interne “, arretrare rispetto ad altre di “area vasta”, più organizzate e favorite, dai centri decisionali europei, nazionali e regionali, nonché talvolta da potenti “lobby” private.

In tal senso entrano in gioco gli stessi valori dati al concetto di competenze,che vengono riparametrate secondo gli interessi dei territori, abbandonando l’ambizione di concorrere insieme a grandi progetti, dove si giocano risorse più consistenti,con “megastaff” progettuali, già accreditati e collaudati. E così, anche per le materie di rilevanza generale, come l’offerta culturale-turistica, declinata in tante forme creative: dallo storico, religioso, ambientale, allo sportivo e financo enogastronomico, figlio del retaggio agro-pastorale, pregiatissimo dei nostri borghi montani.

Moneta dell’epoca in cui si evince il nome “Italia”

Le ultime statistiche evidenziano che proprio il settore turistico, in questo 2025, “tiene a galla” il PIL nazionale (in estate quasi 15 Mld di euro ,solo per le prenotazioni alberghiere), con una crescente quota di visitatori stranieri, più esigenti, ma ricchi, specie attratti da eventi speciali promossi da grandi macchine organizzative come il“Giubileo della Speranza” ed altri appuntamenti in itinere come L’Aquila: “Capitale della Cultura italiana 2026”.

Questi pero’ appaiono isolati e poco diffusi sulle aree limitrofe, pur legate da una storia comune millenaria,come la “Perdonanza Celestiniana”. Come dire: “Ognun per sé e Dio per tutti”, sembra essere il motto di sempre, quando vari studi e ricerche indicano invece il valore aggiunto generato dai progetti condivisi, pluriennali e diffusi. In questi ultimi risulterebbero cosi visibili anche mete turistiche minori, oggi poco conosciute, specie dai “tour operator“, che oramai dominano il mercato mondiale. E’ più vivo che mai, il confronto tra gli esperti della materia, come la Prof.ssa Carmen Bizzarri, abruzzese, docente di Geografia del Turismo, (presso l’Università Europea di Roma) sulla capacità attrattiva dei diversi distretti, meno i montani, maggiormente quelli marini, serviti da infrastrutture e reti di collegamento più veloci e funzionali, con grandi utenze ed economie di scala.

Cosi’ il distretto della neve nell’Altopiano delle Cinque Miglia, in crisi climatica in inverno, diventa in estate la location della “Festa degli Gnomi “, sollevando un dibattito inedito. Mentre il plauso è generale sull’investimento di Castel di Sangro, per un grande artista come Teofilo Patini, allestendo una pinacoteca ancora più ricca e completa del pittore verista. Questo stesso comprensorio, che l’inverno u.s. fu’ assaltato dai turisti “mordi e fuggi”, con il ruolo esorbitante dei “social- media“, contrastato dagli stessi operatori turistici locali.

Bugnara durante il festival Internazionale di arte floreale

E da qui la stima dell’“overturismo” con i parametri di sostenibilità, attrattivita’, particolarità, creatività, economicita’, rispetto al “target” medio del turismo scelto, con le rassegne estive, che spesso si sovrappongono nelle date e sembrano privilegiare più un turismo domestico e di”ritorno”,che quello straniero, quello tradizionale delle festività religiose e delle sagre, piuttosto della valorizzazione della cultura e delle arti. In tal senso gli eventi rilevanti,non mancano, ma appaiono isolati e non coordinati con l’ intera programmazione locale e regionale, con un ruolo poco incidente delle stesse DMC o dei GAL: dalla pregevole “Giostra Cavalleresca“, oramai a livello europeo, nella “Citta di Ovidio“(ora con “La Giostra Europea della Pace”, nel segno di Celestino V), alla Festa della Madonna della Libera a Pratola Peligna, alla Corsa degli Zingari nell’incantevole Pacentro.

Ma è il delizioso borgo” fiorito” di Bugnara, con tutto il circuito turistico della Valle del Sagittario, (partendo dal mito dei serpari di Cocullo) che in questo anno ha consolidato uno spazio originale nella promozione della cultura e della letteratura, con autori di valore come Remo Rapino, abruzzese doc, che ha conquistato il Premio Campiello 2020, al pari di Mario Pomilio, con il romanzo “La Compromissione” nel 1965 o Ignazio Silone, con “L’Avventura di un povero cristiano” nel 1968, fino ad arrivare a Ennio Flaiano, che prima nel 1947 vinse il Premio Strega con “Tempo di Uccidere” e poi con il “gioco e il massacro“, sempre il Premio Campiello 1970.

E per venire all’attualità l’ultima straordinaria vittoria di un’ abruzzese, come Donatella Di Pietrantonio, con “L’eta fragile“, che ha conquistato sia il Premio Strega che quello dedicato ad Ignazio Silone nel 2024, a Pescina. Senza dimenticare una scrittrice “adottata” dalle montagne del primo Parco Nazionale, a Pescasseroli, come Dacia Maraini, pluripremiata, ora insieme ad un film diventato “cult“, per la promozione delle nostre “Aree Interne“: ” Un mondo a parte” di Riccardo Milani, che ha portato nelle sale cinematografiche oltre un milione di spettatori. La qualità dei personaggi e delle loro proposte creative, specie se di avanguardia, si che valorizzano comunque il grande patrimonio di storia, leggende, cultura, arte e le tante risorse ambientali e paesaggistiche della “Regione Verde d’Europa“, in cui però un solo colore non basta più,rispetto al “caleidoscopio “dell’arcobaleno, per dare spazio a tutte le sue potenzialità,consolidando il “Brand Abruzzo“, anche con le sue vitali e ricche comunità all’estero, che possono farlo “lievitare”, come il suo famoso “Vino e Pane”.

* giornalista