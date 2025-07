La rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa“ fa tappa a Pettorano sul Gizio con l’ultimo romanzo di Franco Avallone

Pettorano sul Gizio,18 luglio– Dopo il successo della prima data a Pacentro, con la presentazione del libro di Giovanni Paolone “Il silenzio della neve che cade“ (Radici edizioni), la rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” fa tappa a Pettorano sul Gizio.

L’appuntamento è per domani 19 luglio, alle 18, al Castello Cantelmo con la presentazione dell’ultimo romanzo del giornalista Franco Avallone “Le vergini del commissario Malandra“ (Exorma edizioni)

L’interpretazione dei testi sarà affidata agli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini, gli intermezzi musicali saranno a cura di Arianna e Gabriele di Pasquale. Dialogherà con Avallone la giornalista Chiara Buccini

La manifestazione, in collaborazione con il Comune di Pettorano sul Gizio e la Riserva Naturale Monte Genzana-Alto Gizio, è a ingresso gratuito.

Il romanzo in breve….

Le indagini del commissario Malandra sono un set tragicomico di inquietanti questurini, camorristi ipocondriaci, fossili viventi, criminali d’oltremare, seduttrici, massoni di provincia, femmine di rinoceronte e alcuni morti ammazzati.

A Ischia… un uomo è stato freddato da almeno cinque ore. Ucciso con una pistola da qualcuno che gli è arrivato alle spalle. Ha sparato tre volte. A bruciapelo. Quello sciagurato senza faccia è stato abbandonato sotto una creatura rarissima che tutti davano estinta da milioni di anni.

In Abruzzo… il Venerdì Santo una ragazzina viene trovata morta con lo stiletto argentato sottratto alla statua dell’Addolorata conficcato nel cuore.Durante la processione tra le fila dei confratelli sfilano corrotti, corruttori e poliziotti, colpevoli e peccatori. A ognuno i suoi peccati, e i suoi miracoli. E anche Leo Malandra, lo sbirro abruzzese detto Jîritu (il dito), custodisce il segreto di un prodigio… che non vuole e non può confessare.