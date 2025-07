L’Associazione Giostra Cavalleresca e i Borghi piu’ bell’Italia insieme per la promozione del territorio

Firmato questa mattina il rinnovo della convenzione tra le associazioni e i sindaci dei Comuni dei Borghi del club. Antonini: “la prosecuzione di un progetto che ha fatto conoscere Sulmona e i paesi del Centro Abruzzo in tutto il mondo”

Sulmona,18 luglio– Associazione culturale Giostra Cavalleresca, Club dei Borghi più belli d’Italia e Comune di Sulmona insieme per ribadire il proprio impegno per la promozione del territorio. L’occasione è stato il rinnovo della convenzione che, dal 2006, unisce le associazioni culturali e le amministrazioni comunali di Sulmona e dei borghi del Centro Abruzzo. La firma questa mattina nell’aula consiliare del comune di Sulmona nel corso di una cerimonia che apre ufficialmente l’edizione 2025 della Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco, Luca Tirabassi. La città di Ovidio, in virtù di questa convenzione, dal 2008 è infatti “socio onorario” del Club. “Sono onorato di accogliervi qui oggi”, ha detto il primo cittadino, “per il rinnovo di questa Convenzione che, non solo mira a far conoscere i borghi più belli d’Italia, ma promuove una rete integrata a livello turistico che valorizza l’intero territorio e la città di Sulmona che, ospitando la Giostra cavalleresca, si fa punto nevralgico di questa stessa rete. A nome dell’amministrazione comunale, ribadisco l’impegno perché questa collaborazione proficua e virtuosa possa andare avanti .” Analoga soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alla cultura, Emanuela Cosentino. Il presidente interregionale Abruzzo e Molise del Club dei Borghi più belli d’Italia, Antonio Di Marco, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento, “perché rinnoviamo e implementiamo la convenzione di qualche anno fa. L’Abruzzo e il Molise insieme hanno 31 paesi certificati come membri del club. L’impegno per la valorizzazione di questi borghi non deve mai venire meno e la collaborazione con la Giostra va in questa direzione.” Il presidente dell’associazione culturale Giostra Cavallersca, Maurizio Antonini, ha sottolineato la centralità del ruolo dell’associazione nella promozione dell’intero territorio. “Aggregare e valorizzare i borghi del Centro Abruzzo é l’obiettivo non solo di questa convenzione, ma anche della nostra manifestazione. Con questo intento è nata infatti la Giostra dei Borghi più belli d’Italia che, unendosi a quella d’Europa, ha permesso a molti ospiti stranieri di conoscere i nostri paesi e le loro bellezze. Oggi rinnoviamo la nostra collaborazione per proseguire nella stessa direzione con impegno ed entusiasmo e con lo sguardo rivolto a tutta l’Italia e all’Europa.”

A firmare il rinnovo della convenzione sono stati i sindaci o i delegati dei comuni di Anversa, Bugnara, Scanno, Villalago, Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Castelli, Pescocostanzo e Pacentro, oltre a Sulmona e all’associazione Giostra.

Presente all cerimonia anche il sindaco del comune di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, con l’obiettivo di una futura collaborazione. Sono intervenute anche la consigliera della Regione Abruzzo, Antonietta La Porta, e le consigliere comunale, Luisa Taglieri e Federica La Porta oltre alla vicepresidente dell’associazione Giostra e responsabile della Giostra Europea Rosa Giammarco.

Intanto prosegue il programma della Giostra Europea della Pace: oggi alle 17,30, da Porta Napoli, sfilata della banda della Polizia Penitenziaria: Alle 18, nella cattedrale di San Panfilo messa per il Giubileo della Giostra. Presenti tutte le delegazioni europee e i Borghi e Sestieri della Città.