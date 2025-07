Trasloco delle famiglie ATER rinviato di nuovo e lo strano silenzio di Comune e Ater 

La Consigliera Ornella La Civita(Pd) ha incontrato le cinque famiglia sfrattate dalle case Ater in evidente stato di disagio.

Sulmona, 17 luglio– “Sono persone sfinite e disorientate. Dopo il primo slittamento avvenuto due giorni fa, oggi la ditta incaricata ha comunicato la propria indisponibilità per altri impegni: il trasferimento è nuovamente rimandato a data da destinarsi e le famiglie sono lasciate ancora una volta nell’incertezza più totale anche se stanno per firmare i contratti di locazione per i nuovi alloggi. Firma prevista per la giornata di oggi. Tuttavia le abitazioni risultano completamente sprovviste di arredi e dotazioni minime: niente letti, divani, tavoli, sedie, utensili, elettrodomestici o biancheria. Di fatto, sono inabitabili. È inaccettabile pensare che delle persone, già in condizione di fragilità, vengano trattate in questo modo. Qui non si parla di scatoloni da spostare, ma di famiglie con bisogni reali. Il sindaco, l’ assessore alle poliche della casa La Porta e ATER non possono continuare a tamponare o peggio, a ignorare questa situazione” Queste le prime impressioni di Ornella La Civita Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Sulmona

“Le famiglie, provate da mesi di precarietà, oggi hanno ancora solo un’unica soluzione possibile: quella di restare in albergo- spiega ancora La Civita– ma, al momento, non sembrano esserci proroghe. Ma si potrebbe anche pensare ad un contributo per l’ autonoma sistemazione.

L’avvocato Mauro Sciullo, che assiste legalmente chi è stato sfrattato continua a chiedere risposte e garanzie, ma al momento si è scontrato con un muro di silenzio.

L’ amministrazione comunale, da parte sua, ha il dovere non solo di assegnare gli alloggi, ma di garantire che siano in condizioni minime di abitabilità. Il Comune non può sottrarsi al proprio ruolo sociale e amministrativo: servono interventi urgenti. Dal canto nostro ci impegneremo, per quanto di nostra competenza, a fare piena luce sui ritardi e a individuare le responsabilità.

Siamo al fianco di queste famiglie e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per restituire loro dignità, diritti e normalità. Le istituzioni devono dare risposte ora, non tra settimane”.