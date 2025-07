Pubblicato dalla “d’Annunzio” il Bando per 22 Corsi di Dottorato 

Sulmona, 17 luglio- È stato pubblicato il Bando di Concorso per l’accesso ai Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara per il XLI ciclo (2025-2026) con tutte le informazioni su requisiti, modalità di partecipazione, borse di studio e scadenze.

Il bando presenta diverse posizioni, nei 22 Corsi di Dottorato, coerenti con le aree della ricerca e della didattica della “d’Annunzio”: Accounting, Management and Business Economics; Applied Sciences for Business Innovation; Biotecnologie Mediche; Business and Behavioural Sciences; Cultural Heritage Studies: Texts, Writings, Images; Culture del Progetto: Creatività, Patrimonio, Ambiente; Economics and Statistics; Engineering Science; English Studies; Geoscienze; Innovative Strategies for Wellbeing; Innovative Technologies in Clinical Medicine & Dentistry; Kinesology; Lingue, Letterature e Culture in contatto; Medicina traslazionale; Neuroscienze e Imaging; Oncologia molecolare e Immunologia dei Tumori; Psicologia; Science and Technology for Sustainable Development; Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche; Scienze Giuridiche per la Sostenibilità, la Transizione Ecologica e l’Innovazione; Social Sciences.

Nell’ambito delle posizioni con borsa assume rilevanza il finanziamento dalla Regione Abruzzo – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione – che con l’Assessore Santangelo ha finalizzato, in modo esaustivo, il PR FSE + ABRUZZO 2021-2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita“, all’alta formazione con i Dottorati di Ricerca per le potenziali ricadute sul tessuto produttivo regionale, coerentemente con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. A latere delle 104 posizioni con borsa, sono da evidenziare i 43 posti di dottorato industriale riservati ai dipendenti di imprese ed Enti.

“E’ sempre più forte ed intensa – spiega il professor Angelo Cichelli, Direttore della Scuola Superiore – la strategia della “d’Annunzio” volta a concretizzare sinergie tra l’alta formazione e la ricerca sia con le Istituzioni internazionali, nazionali e regionali sia con le imprese ed il variegato e moderno mondo economico”.

“Il Bando di Dottorato 2025 con il suo articolato aggiornamento – sottolinea il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia – conferma la grande attenzione e il continuo impegno del nostro Ateneo per quelli che sono i passi in più che i nostri laureati devono compiere per far sì che i propri percorsi di alta formazione possano incrociarsi sia con quelli della ricerca applicata sia con quelli del mondo produttivo più avanzato a livello globale. Il nostro continuo confronto con gli stakeholder – conclude il Rettore Stuppia – ci porta a raffinare per i nostri studenti strategie di indirizzi e percorsi aggiornati e, quando possibile, indicazioni capaci di anticipare i tempi”.