Corsa degli Zingari di Pacentro: svelato il cast completo

Eleonora Daniele Madrina dell’edizione 2025

Pacentro 16 luglio– Il pittoresco borgo di Pacentro, incastonato nel cuore dell’Abruzzo, si prepara a rivivere l’emozione e la profonda spiritualità della sua storica “Corsa degli Zingari”, giunta all’edizione 2025 e in programma per il 6 e 7 settembre. Un evento che affonda le radici in una tradizione plurisecolare, celebrando un legame indissolubile tra fede, cultura e spettacolo.

La Corsa degli Zingari, evento organizzato dall’Associazione Corsa degli Zingari, guidata da Giuseppe De Chellis, insieme alla Confraternita della Madonna di Loreto, non è una semplice gara podistica, ma un rito antico e profondo che scandisce la vita di Pacentro da secoli. Si tratta di una corsa a piedi nudi, lungo un ripido e impervio percorso che culmina nel cuore del borgo. Gli “zingari” – così vengono chiamati i partecipanti – corrono su pietre e rovi in un atto di devozione verso la Madonna di Loreto, esprimendo un voto di gratitudine e speranza. Per la comunità, questa manifestazione rappresenta l’identità più autentica, un ponte tra passato e presente, un momento di unione, fede e riscatto sociale. È un evento che trascende il folklore, incarnando l’anima più vera del borgo e la sua resilienza, tramandando di generazione in generazione valori di solidarietà, coraggio e attaccamento alle proprie radici.

L’importanza storica e culturale della Corsa degli Zingari è riconosciuta anche dalle più alte istituzioni. La manifestazione, infatti, si fregia dei prestigiosi Patrocini del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell’Aeronautica Militare, della Regione Abruzzo, della Provincia de L’Aquila, del Comune di Pacentro e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, a testimonianza del suo valore intrinseco come espressione del Patrimonio Immateriale Italiano. Un ulteriore motivo di orgoglio e un incoraggiamento significativo per il percorso intrapreso verso il riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, un traguardo che coronerebbe secoli di storia e devozione.

Quest’anno la manifestazione vedrà la partecipazione di personaggi di spicco. La madrina dell’edizione 2025 sarà la presentatrice Eleonora Daniele. Al suo fianco – in qualità di commentatori ufficiali della diretta televisiva – ci saranno il premio Oscar Giuseppe Cederna, il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore e il Racconta Storie Nicolas Zappa. Non mancherà neanche un tocco di sapore abruzzese, con lo chef- influencer Davide Nanni che preparerà alcune ricette direttamente dal tracciato di gara.

Ma non è tutto. Oltre allo street food e ai mercatini artigianali, il borgo sarà animato da numerosi eventi collaterali per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Sabato 6 settembre, Via Roma ospiterà una serata ricca di appuntamenti. Dalle 21:30, si potrà assistere al concerto gratuito di Fiordaliso e Petit, giovane talento di Amici. La serata si concluderà poi con il DJ set di Alex Natale, che farà ballare tutti fino a tarda notte.

Domenica 7 settembre alle 16:00 partirà la Corsa degli Zingarelli, la competizione fatta dai bambini dai 2 ai 12 anni che corrono scalzi per le vie di Pacentro. È un momento molto toccante e sentito dalla comunità. Poco prima della Corsa vera e propria, che partirà alle 18:00, ci sarà il lancio dei paracadutisti Tenente Colonnello Paolo Filippini e Luogotenente Loreto Di Loreto con la bandiera tricolore più grande d’Italia. Alle 22:00, subito dopo la premiazione dei concorrenti, sarà il momento diEdoardo Vianello, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. A chiudere i due giorni di festeggiamenti sarà il DJ set di Marco Rubs.

“Quest’anno abbiamo lavorato duramente per offrire un programma che potesse davvero accontentare i gusti di più generazioni,” dichiara il Presidente Giuseppe De Chellis. “Volevamo che questo weekend fosse una vera festa per tutti, un momento di gioia e condivisione che rafforzasse il legame della nostra comunità con una tradizione così importante. Crediamo che l’equilibrio tra la solennità della Corsa e la vivacità degli eventi collaterali renda l’edizione 2025 indimenticabile.”