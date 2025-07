Gli ambientalisti rivelano:a Sulmona la cura del verde pubblico si fa solo con le motoseghe

Piante tagliate mesi addietro in piazza Garibaldi

Sulmona,16 luglio- Cambiano le amministrazioni ma a Sulmona il modo in cui viene curato il verde pubblico è sempre lo stesso: mettere in azione le motoseghe. L’abbattimento di 8 tigli in viale Roosevelt viene giustificato con la loro presunta pericolosità, ma a giudicare dai tronchi non è così perché quasi tutte le piante appaiono in buono stato vegetativo. Allora perché sono state tagliate? Per di più in piena estate, quando gli alberi in città contribuiscono a creare un microclima che abbassa le temperature.

“Per conoscere le vere ragioni del loro abbattimento- spiega Mario Pizzola del Comitato spontaneo per la tutela e la valorizzazione del verde urbano -abbiamo fatto anche in questo caso l’accesso agli atti, sperando che da parte del Comune venga data una esauriente risposta e soprattutto fornita la relazione del tecnico qualificato che ne spieghi le motivazioni. Intanto è doveroso osservare che l’amministrazione Tirabassi segue le orme di quella Di Piero. Ovvero, solo improvvisazione e nessuna programmazione. Intanto si taglia, poi chi vivrà vedrà. Questo ennesimo episodio di cattiva gestione del verde urbano fa degno seguito ai precedenti: le capitozzature illegali nella Villa Comunale, fermate dall’intervento della Procura; il taglio ingiustificato di 18 tigli in piazza Garibaldi, che lo stesso tecnico incaricato dal Comune aveva descritto come alberi da controllare periodicamente e non da tagliare; e da ultimo l’abbattimento di tre grandi pini in via Cornacchiola, anch’essi in buono stato vegetativo e senza che le radici avessero provocato alcun danno ai marciapiedi.

Il “sogno” dell’ex assessore Sergio Berardi di piantare 20.000 alberi a Sulmona nel corso del suo mandato è rimasto tale. Così come non sono state mantenute le promesse – vedi piazza Garibaldi – di sostituire gli alberi abbattuti con nuove piante. È sempre così: si taglia e basta, così restano solo i tronchi a testimoniare l’inefficienza del Comune e i cittadini aspettano inutilmente che al posto di quei tronchi spuntino magicamente nuovi alberelli.

Non è più tollerabile che al Comune di Sulmona non vi sia neppure un ufficio che si occupi del verde pubblico e che il settore sia affidato addirittura al comandante dei Vigili Urbani, che già ha numerosi altri compiti istituzionali da svolgere. E poi, quali competenze hanno i Vigili Urbani in questa materia?

ara’L’auspicio- conclude Pizzola- è che la nuova amministrazione provveda rapidamente a porre rimedio alle pesanti carenze che contraddistinguono il settore: un ufficio dedicato, con personale qualificato; il censimento del patrimonio arboreo della città; un piano pluriennale del verde urbano e un regolamento per la gestione del verde, sia esso pubblico che privato.

Sarà l’amministrazione Tirabassi capace di voltare pagina? A giudicare dall’ultimo episodio di viale Roosevelt è lecito nutrire dubbi”.