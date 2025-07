Sanità, le decisioni assunte oggi dalla Giunta regionale

L’Aquila, 15 lug- Fra i tanti provvedimenti adottati oggi dalla Giunta regionale nel corso della riunine di questo pomeriggio spiccano quelli in materia di Sanità. In particolare l’Esecutivo ha approvato lo schema di convenzione e annesso programma attuativo a prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma per la realizzazione del programma di trapianto di fegato e connessa assistenza clinica pre e post trapianto rivolta ai pazienti abruzzesi.

È stata acquisita, inoltre, la relazione del Responsabile del Centro Regionale Trapianti, che si è espresso in senso favorevole alla prosecuzione della collaborazione con il Policlinico, fornendo le risultanze del numero di trapianti, che hanno messo in risalto un buon soddisfacimento della lista d’attesa per numero di trapianti eseguiti e anche l’assistenza pre e post impianto, oltre l’assistenza su consulti con le strutture regionali.