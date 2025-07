(Il caso)- Sulmona: arriva la nuova casa per la Saca, ma il Comune dimentica ancora i giovani studenti

I giovani del Comitato Biblioteca si chiedono :”Quali sono le priorità dell’Amministrazione Tirabassi?” E la polemica divampa

Sulmona, la nuova sede della Saca

Sulmona, 15 luglio- L’ondata di entusiasmi da parte di alcuni cpnsiglieri comunali è stata ben prestosoffocata da polemiche e critiche che si sono sviluppate in città sulla scelta della nuova sede per la Saca spa. Dicono i giovani della biblioteca un gruppo di studenti che da mesi si battono per la riapertura della sede dell’Agenzia di promozione culturale chiua ormai da quasi sette anni e che la Giunta regionale ha chiuso privando la città, nostante soluzioni pasticciate, di un servizio utile “Nessuna aula studio, ma spazi trovati per SACA SpA. Quali sono le priorità dell’Amministrazione Tirabassi?”E la polemica divampa

“Il Comitato Biblioteca Sulmona esprime profonda delusione e sconforto per la persistente assenza di un’aula studio comunale. Questa problematica- spiegano– si trascina da troppo tempo e l’attuale Amministrazione sembra ignorarla completamente. Mentre studenti e cittadini continuano a chiedere uno spazio adeguato per lo studio e la consultazione, la Giunta del sindaco Luca Tirabassi ha annunciato con sollecitudine l’individuazione di un immobile comunale idoneo al trasferimento della società SACA SpA.

Apprendiamo con amarezza che l’Amministrazione è stata in grado di trovare rapidamente una soluzione per la SACA SpA, mentre per l’aula studio, un servizio essenziale per la nostra comunità, non si riesce a trovare un singolo spazio. Ci chiediamo con quale criterio vengano stabilite le priorità. Non è forse possibile destinare anche solo una stanza dello stesso immobile che ospiterà SACA a un’aula studio? O forse, in un momento in cui gli studenti si preparano agli esami universitari e necessitano di luoghi tranquilli e attrezzati, la loro esigenza è considerata di infima importanza?

Il Comitato Biblioteca Sulmona rivolge un appello diretto all’Assessora alla Cultura, Emanuela Cosentino: Assessora, ricordiamo bene che lei e Fratelli d’Italia, durante la campagna elettorale, avevate individuato il problema dell’aula studio come una priorità assoluta. Era forse solo mera campagna elettorale? Quali sono le priorità nella sua agenda per gli spazi pubblici culturali ora?

A quanto pare, la creazione di un’aula studio comunale e il supporto ai giovani e agli studenti hanno una priorità molto bassa, se non nulla.

Sono trascorsi ormai due mesi dall’insediamento della nuova Giunta- prosegue la nota- e, nonostante il Comitato abbia protocollato una richiesta formale di incontro per discutere della questione aula studio, ad oggi non è stata ricevuta alcuna risposta né tantomeno fissato un appuntamento. Siamo in attesa di essere convocati per un confronto serio e costruttivo.

La mancanza di un’aula studio non è solo una carenza strutturale, ma un segnale di disattenzione verso le esigenze dei cittadini, in particolare dei più giovani. .

Il Comitato Biblioteca Sulmona continuerà a battersi per l’istituzione di un’aula studio degna di questo nome, esortando l’Amministrazione comunale a dimostrare un concreto impegno e a dare risposte tangibili e immediate alle richieste della cittadinanza”.