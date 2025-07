Sulmona: Sicurezza e patrimonio pubblico, due risultati concreti grazie al lavoro dell’assessore Pantaleo

Sulmona,15 luglio- Due interventi importanti per Sulmona sono stati avviati in questi giorni dall’amministrazione comunale: il trasferimento della sede amministrativa della Saca nel centro storico e l’avvio del procedimento per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco.

Il primo riguarda il ritorno della Saca nel cuore della città, con l’assegnazione degli spazi di Palazzo Manara, in via Matteotti, sede dell’ex Centro Celestiniano. Un immobile comunale che, grazie a questa scelta, verrà riattivato e restituito alla collettività, dando nuova vita al centro storico e offrendo servizi più accessibili ai cittadini. Il secondo intervento, atteso da tempo, segna l’inizio del percorso per dotare Sulmona di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco: un’infrastruttura moderna e funzionale, che sorgerà sui terreni di proprietà dell’ASP2 per i quali è stato avviato l’iter di acquisizione. Entrambi i risultati sono frutto di un lavoro amministrativo attento e concreto, guidato dall’assessore al Patrimonio Alessandro Pantaleo, che ha seguito con determinazione i passaggi necessari per far partire queste due operazioni strategiche, con il pieno sostegno del sindaco Luca Tirabassi.

Così in una nota i gruppi consiliari Noi Moderati e Sulmona al Centro con la quale esprimono piena soddisfazione per questi importanti segnali di cambiamento. Rimettere in funzione immobili pubblici e investire su sicurezza e servizi essenziali significa fare una politica vicina ai bisogni reali della città, con serietà e spirito costruttivo. Sicurezza e patrimonio pubblico: due risultati concreti grazie al lavoro dell’assessore Pantaleo