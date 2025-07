“Piano piano per Sulmona”: il 22 e 23 agosto tornerà l’atteso appuntamento dell’estate sulmonese

l’edizione 2024 in piazza XX settembre

Sulmona , 15 luglio – Il 22 e il 23 agosto 2025 si terrà la nona edizione di Piano Piano per Sulmona, uno degli eventi più attesi dell’estate sulmonese. L’ormai amatissima rassegna di pianoforte diffuso, organizzata da Muntagninjazz APS in collaborazione con il Comune di Sulmona, quest’anno conterà otto postazioni musicali, dieci pianoforti, quarantacinque tra concerti e performance e oltre centocinquanta artisti che per due giorni daranno al pubblico la possibilità di godere delle sfumature che il pianoforte dona ai diversi generi musicali; dal pop alla musica classica, passando per il jazz, tra contaminazioni e sperimentazioni sonore, la manifestazione coinvolgerà l’intero centro storico della Città di Sulmona, in un itinerario che si snoderà tra le piazze, i cortili, gli scorci e gli angoli più suggestivi.

Tra concerti, spettacoli, gallerie d’arte e iniziative culturali, nelle postazioni disseminate da Corso Sud a Corso Nord si alterneranno musicisti e artisti provenienti da tutta Italia; oltre ai concerti in programma, lungo Corso Ovidio chiunque avrà la possibilità di sedersi ed esibirsi grazie alla presenza di due pianoforti verticali e della bici-pianoforte, simbolo di Piano Piano per Sulmona dalla prima edizione.

Il ricco programma di eventi, totalmente gratuiti, prenderà il via in tutte le postazioni alle ore 18:00 di venerdì 22 agosto, nella cui serata sarà possibile assistere ai tre concerti principali: Casadilego, talentuosa e innovativa voce vincitrice di X Factor Italia capace di conquistare tutte le generazioni, che si esibirà dalla scalinata del Palazzo della Ss. Annunziata; Mandolove del virtuoso del mandolino Francesco Mammolache si esibirà per l’occasione con una formazione allargata in Piazza XX Settembre; il progetto musicale Skids del pianista Claudio Filippini e del batterista Fabio Colella, musicisti abruzzesi apprezzati in tutto il mondo che si esibiranno in Piazza Plebiscito. Sabato 23 si ripartirà alle ore 11:30 nei suggestivi cortili dei palazzi storici di Corso Sud, per poi proseguire in tutto il centro storico fino a sera e terminare con l’unica tappa abruzzese della band Nero a Metà Experiencecomposta da Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo e Agostino Marangolo, storici musicisti di Pino Daniele, cui renderanno omaggio alle ore 23:00 dal palco di Piazza XX Settembre.

La manifestazione è realizzata con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, di DigitalPA , di Conad Pingue e della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna.