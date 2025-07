Dazi: Furlan (Iv), colpo duro per Italia, Meloni non minimizzi 

SULMONA– “I dazi annunciati da Donald Trump nei confronti dell’Unione Europea rappresentano un colpo durissimo per il nostro Paese, per migliaia di imprese italiane che esportano negli Stati Uniti e, di conseguenza, per l’occupazione. E’ inaccettabile che il governo Meloni si limiti a derubricare la questione a semplice ‘pressione negoziale'”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan, commentando l’annuncio dell’amministrazione Trump sull’introduzione di dazi del 30% sui prodotti europei a partire dal 1 agosto.

“Gli Stati Uniti – sottolinea la senatrice Iv – rappresentano il terzo mercato per l’export italiano, con un valore complessivo che nel 2024 ha superato i 67 miliardi di euro. I settori piu’ esposti sono quello alimentare e delle bevande (oltre 6 miliardi di export annui), il comparto moda e accessori, la meccanica di precisione, l’arredo e i macchinari industriali. Con dazi del 30%, molti prodotti italiani diventerebbero immediatamente meno competitivi, con un impatto potenzialmente devastante su oltre 40 mila aziende esportatrici e centinaia di migliaia di lavoratori, specie nelle aree piu’ fragili del Paese. Serve – prosegue Furlan – un’azione diplomatica forte, una risposta unitaria dell’Unione Europea e un piano di supporto immediato per le imprese colpite.” “Il governo italiano deve abbandonare l’attendismo e lavorare per una risposta ferma e coesa in Europa – conclude -. E’ il momento della responsabilita’: la politica non puo’ voltarsi dall’altra parte mentre rischiamo una vera e propria guerra commerciale”.