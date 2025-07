Manoppello,13 luglio- Nell’ambito della rassegna “Manoppello sotto le stelle”, promossa dal Comune di Manoppello, il poliedrico artista Beppe Frattaroli porterà in scena lo spettacolo Liberi nella trappola – aperti alla speranza, un percorso tra parole e suoni che indaga con intensità e delicatezza i movimenti dell’animo umano. Già rappresentato in numerose città italiane, lo spettacolo si sviluppa come un viaggio lungo i sentieri del cuore, attraverso monologhi, filmati, musiche e brani d’autore in italiano e latino.

Un’esperienza originale che invita il pubblico a riflettere su interrogativi profondi e universali: Chi siamo? Cosa muove le nostre scelte? Quali sentimenti abitano il nostro cuore? Siamo capaci di riconoscerli? E, una volta riconosciuti, abbiamo il coraggio di scegliere quali accogliere e quali respingere? Lo spettacolo propone anche una riflessione sulla spiritualità e sulla relazione:

Per chi crede, quanto autentico il legame con Dio? E per chi non crede, quanto conta la relazione con gli altri? Che significato ha la fede nella nostra vita? E se assente o trascurata, quanto siamo disposti a esplorarla per non rinunciare a qualcosa che potrebbe trasformare profondamente la nostra esistenza? Una serata di consapevolezza, bellezza e speranza nella cornice intima di Piazza San Francesco alle ore 21:00

Ad accompagnare Beppe Frattaroli sul palco sarà Alessandra Furio, giovane cantante pescarese che collabora con lui da oltre due anni. La sintonia tra i due artisti arricchisce lo spettacolo di intensità e profondità emotiva.