La città di Sulmona ancora in “luna di miele”. Le prime impressioni sulla Giunta Tirabassi

di Sergio Venditti *

Sulmona, piazza XX Settembre con la statua di Ovidio

Sulmona, 12 luglio- Quando i cento giorni della “luna di miele” si vanno consumando nella calura estiva, quali sono le impressioni emerse sulle prime mosse della Amministrazione comunale, guidata dal sindaco, l’Avv. Luca Tirabassi?

Una domanda legittima la nostra, che non ha nessun sapore strumentale delle parti politiche in gioco,ma che interpreta il comune sentire di molti cittadini sulmonesi. In verità questa Città, che ha avuto nei decenni passati diversi politici di rango, specie nei partiti di governo, legittimamente si aspetta segnali di rinascita concreta,dopo anni di immobilismo e instabilità amministrativa.

Sulle cause di quest’ultima hanno concorso diversi fattori di debolezza e di “miopia politica”,che in primis si possono riassumere in una carenza di “leadership”, che ha fatto emergere troppi personalismi e giochi di frantumazione dei gruppi consiliari e dei partiti storici, responsabili del “rompete le righe”, con ben cinque scioglimenti anticipati.

Intanto il mondo è cambiato,con gli stessi assetti socio-economici dei nostri territori ed una globalizzazione “senza regole”, che ha aggravato i fenomeni della stagnazione ,con la crisi dei vari comparti produttivi, accompagnati come in tutte le “Aree Interne “,da spopolamento e carenza di servizi avanzati per lo sviluppo. Ed allora, “Che fare”, domandava Ignazio Silone nel suo romanzo profetico”Fontamara”?

Quale metodo e merito nell’azione di governo adottare per recuperare, da una parte il tempo perduto, accelerando i processi di sviluppo e nel contempo le priorità essenziali, su cui muovere le scelte amministrative. E qui , saltiamo a più pari, la stessa retorica ed enfasi, presente in ogni campagna elettorale, che ora va archiviata.

L’azione di governo sia concreta, con atti dovuti da assicurare in questa fase di transizione, ma dalle nuove linee e priorità da comunicare tempestivamente, non solo per rappresentare un cambio di passo, ma di obiettivi da raggiungere, con un chiaro cronogramma e scadenze.

I “tavoli di crisi” incombono:dal declino dell’automotive, con la Magneti Marelli in testa all’agenda, ma anche la gestione dei servizi essenziali, da rendere più funzionali e sostenibili (a partire da quelli socio-sanitari e ambientali), senza aumentare il carico fiscale, per cittadini ed imprese.

Solo così, a nostro avviso, anche con un deciso taglio a spese inutili e doppioni burocratici, si potrà essere più credibili e vicini alla maggioranza dei cittadini. Il metodo della cooperazione istituzionale resta fondamentale tra i diversi livelli di governo, per di più ora politicamente omogenei, che devono produrre soluzioni utili ed investimenti concreti, a partire dalle reti ed infrastrutture, favorendo nel contempo il dialogo e la concertazione con le forze sociali del territorio.

Il tempo dei distinguo personali e politici, va attenuato, se non archiviato, nell’interesse generale, che deve prevalere sulle stesse rivalità’ e concorrenze, dentro la classe degli eletti, sia locale, che provinciale e regionale: oggi più che mai divisi si perde ed uniti si vince, non solo con la forza delle idee, (molte declinate al femminile), ma proprio con quella dei numeri.

Non è tollerabile sprecare questa occasione storica, per concordare una strategia d’attacco sui nodi della crisi endemica, che attanaglia la Valle Peligna, da troppo tempo.

Spetta al Sindaco Tirabassi, favorire questo percorso, con la sua Giunta ed il Consiglio tutto, per ridare credibilità alla politica cittadina e la concretezza, qui, assente da troppo tempo.

Ci sono varie linee, tra cui il “Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne”, ma anche il recente “Report Uncem Abruzzo” che vanno analizzate , individuandone i relativi capitali di investimento, che devono però essere aggiuntivi e non sostitutivi di quelli ordinari, per avere in dote risorse minime e poter avviare una nuova fase di rilancio e di sviluppo sul territorio, specie sul versante della crescita dell’occupazione, in primis giovanile e femminile, che sono la prima emergenza assoluta, con i tanti “expats” peligni, altamente qualificati, costretti ad emigrare all’estero.

In tal senso vanno subito dati segnali di inversione del declino in atto, senza pretendere soluzioni miracolistiche ,che nessuno possiede, se non sventolando la solita retorica demagogica,non degna di una classe politica responsabile e di governo. I modelli di riferimento devono essere i migliori e meglio se già sperimentati, con la guida di soggetti come lo stesso Cnel,il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (presieduto dal Prof. Renato Brunetta), che proprio di recente ha approvato un documento su: “Rigenerazione e Ripopolamento delle Aree Territoriali Marginali”, con Sulmona come possibile polo di sperimentazione progettuale, con atti utili per il:

-Supporto alle aree in difficoltà;

-Snellimento delle procedure burocratiche;

-Monitoraggio costante;

-Diffusione delle “Best Practices”.

L’esperienza insegna,che solo con questi “circuiti virtuosi”, che leghino le volontà politiche generali alle migliori risorse tecnocratiche e progettuali, (per attingere anche alle ingenti risorse della U.E.) si possono avviare nuove stagioni di rinascita dei territori ,finiti nel”cono d’ombra”, nonostante la loro storia gloriosa.

“Amicitias Et Tibi Iunge Pares”: Le amicizie si debbono stringere tra eguali. (Ovidio)

* giornalista