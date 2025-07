Sanità allo sbando: il dimezzamento della terapia intensiva a Sulmona è solo l’ultimo di una lunga serie di tagli.

Il grido d’allarme è stato lanciato oggi da Ornella La Civita Consigliere comuale Pd. E gli altri?( Consiglieri comunali,Provincia, Consiglieri regionali e parlamentari) continuano a tacere e a far finta di nulla? Povera città!!!

Sulmona, Ospedale

Sulmona, 11 luglio.Non è più possibile restare in silenzio. Il provvedimento adottato dalla ASL 1 dell’Aquila il 7 luglio scorso, che prevede il dimezzamento dei posti letto in terapia intensiva dell’Ospedale di Sulmona, rappresenta l’ennesimo colpo alla sanità pubblica nell’area peligna e dell’Alto Sangro.

Una scelta gravissima- scrive Ornella La Civita– che si somma a una gestione disastrosa del personale, con reparti sotto organico da mesi, turni massacranti per i pochi medici e infermieri rimasti e un clima lavorativo ormai al limite. Il tutto in un presidio sanitario che, sulla carta, continua ad essere classificato come ospedale di primo livello, ma che nei fatti si vede progressivamente svuotato di funzioni, risorse e dignità.

A pagare le conseguenze più gravi di queste gravi scelte sono, come sempre, i cittadini.

Chi ha bisogno di cure spesso si trova costretto a spostarsi verso altri ospedali anche a causa dei lunghi tempi di attesa e rischi enormi per la propria salute.

Ed in questo contesto, non possiamo non notare, con un certo rammarico, che anche a livello locale manca una reazione all’altezza della gravità della situazione. Colpisce, in particolare, l’assenza di una presa di posizione chiara e netta da parte di chi, oltre a ricoprire ruoli di rilievo nella sanità sulmonese, siede oggi tra i banchi del consiglio comunale. Ci si aspetterebbe da figure così autorevoli un impegno concreto, non il silenzio.

Il sindaco di Sulmona, dal canto suo, dovrebbe porre con urgenza la questione al comitato ristretto dei sindaci, affinché si faccia sentire con forza la voce di un territorio stanco di una politica che prosciuga la sanità invece di rafforzarla, e determinato a difendere il proprio diritto alla salute. Sembra lecito domandarsi: dov’è finita quella filiera politico-istituzionale che avrebbe dovuto difendere il nostro territorio?

È accettabile che le logiche di partito abbiano la meglio sul dovere di tutelare la salute dei cittadini?

Per quanto tempo ancora chi ha responsabilità istituzionali continuerà a voltarsi dall’altra parte, mentre la sanità locale viene smantellata?

Ornella La Civita

(Consigliere comunale Pd)