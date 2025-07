Turismo, D’Amario boom  di presenze  nei primi cinque mesi del 2025

Pescara,11 luglio-L’Abruzzo, nei primi cinque mesi del 2025, ha fatto registrare 1.370.044 di presenze turistiche con un incremento percentuale pari al 20,44 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 in cui le presenze erano state pari a 1.127.092. Gli arrivi, da gennaio a maggio 2025, sono stati 474.081rispetto ai 449.050 fatti segnare nel 2024 con una crescita del 5,57 per cento. Sono i dati più importanti che emergono dal report illustrato, questa mattina, a Pescara, in Regione dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, affiancato dal dirigente del Servizio Programmazione e Promozione turistico sportiva, Carlo Tereo de Landerset. “Abbiamo ritenuto di presentare un resoconto sui dati turistici a stagione ancora in corso – ha spiegato D’Amario- poiché i numeri ci danno un Abruzzo turisticamente in grande crescita. Se è vero che il turismo abruzzese ha il suo core business ancora nell’offerta di tipo balneare, da questi dati è emerso, in maniera evidente, che, nei primi cinque mesi dell’anno, la gente non è certo venuta in Abruzzo per andare in spiaggia. Si tratta, quindi, – ha aggiunto- di un risultato figlio del grande lavoro che stiamo facendo per destagionalizzare e per rendere l’Abruzzo turisticamente appetibile durante tutto l’anno. L’incremento del 20,44% delle presenze – ha proseguito D’Amario – è un dato sicuramente importante, dovuto in gran parte al turismo della neve, quindi anche alla pratica dello sci. Però, – ha sottolineato – questi dati ci mostrano un Abruzzo che è sempre più meta di turisti che non sono interessati solo al mare o alla montagna. Infatti, in tanti scelgono le città abruzzesi, L’Aquila in primis e i nostri parchi nazionali, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Abbiamo a disposizione anche dei dati parziali di giugno – ha confermato D’Amario- ma ovviamente sono ancora incompleti. Però, posso dire che sono molto incoraggianti anche grazie al recente aumento delle rotte aeree da e per l’aeroporto d’Abruzzo e all’avvio della campagna estiva”.

Ancora D’Amario parlando della situazione attuale ha aggiunto: “L’anno scorso abbiamo presentato un Abruzzo che, per la prima volta, è stato in grado di sfondare il muro dei 7 milioni di presenze, – ha ricordato – e devo dire che se ai numeri dell’anno scorso aggiungessimo i dati fatti registrare in questi primi 5 mesi, raggiungeremmo i 7 milioni e mezzo di presenze turistiche. A tal proposito, – ha detto il Sottosegretario- vorrei ringraziare tutto il Dipartimento Turismo, a partire dal dirigente Tereo De Landerset che lo rappresenta, perché con poche risorse riusciamo comunque a promuovere il nostro territorio e lo facciamo soprattutto grazie alla promozione sui social che gestiamo direttamente, con risorse interne, senza spendere un euro in consulenze. Segnalo – ha proseguito – che c’è stata una vera e propria esplosione del turismo extralberghiero, quindi parliamo di B&B, tenendo presente che questi dati non comprendono ancora le locazioni brevi, cioè le persone che alloggiano in appartamento. Le strutture sono state censite ma – ha concluso D’Amario – e ci attendiamo dati che miglioreranno ulteriormente le nostre performance”.