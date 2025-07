Marelli: Il Pd incontra le organizzazioni sindacali rilanciare il tavolo di crisi

rilanciare il tavolo di crisi per Marelli e il futuro industriale di Sulmona e della Valle Peligna

Sulmona,10 luglio- Il Partito Democratico ha incontrato le organizzazioni sindacali provinciali e di categoria – Cgil Fiom Cisl Film e Uil Uilm – per affrontare la situazione sempre più critica dello stabilimento Marelli di Sulmona, che oggi conta circa 440 dipendenti.

Il recente rinnovo del contratto di solidarietà per un ulteriore anno, frutto dell’accordo tra le rappresentanze sindacali e l’azienda, se da un lato garantisce temporaneamente l’occupazione, dall’altro conferma una condizione di sempre più forte incertezza sul futuro produttivo dello stabilimento. Il continuo ricorrere agli ammortizzatori sociali è un segnale che non può essere ignorato. La preoccupazione è altissima e se non si interviene con decisione, il rischio è quello di arrivare a una fase irreversibile di dismissione industriale.

È mancata negli anni una vera strategia industriale: lo stabilimento ha vissuto solo di commesse dello stabilimento di Atessa gruppo Stellantis, senza alcun piano di rilancio o riconversione. Eppure, i lavoratori Marelli sono altamente qualificati, con professionalità che rappresentano un patrimonio per l’intera area industriale. Per questo, il Pd chiede con forza la riattivazione del tavolo di crisi istituito grazie alla passata amministrazione comunale che dimostrò tempestività e responsabilità politica, convocando un consiglio comunale straordinario su richiesta dell’allora presidente del Consiglio Comunale.

Quell’iniziativa rappresentò un momento alto di attenzione istituzionale in cui si riuscì a far emergere la gravità della situazione e a dare voce ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali del territorio. Oggi, rilanciare quel percorso è necessario: riportare la discussione in città è un atto di serietà e rispetto verso un’intera comunità. Per questo chiediamo la convocazione urgente a Sulmona del tavolo di crisi coinvolgendo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Governo, la Regione Abruzzo, gli enti locali e tutte le parti sociali.

È il momento di premere anche su Stellantis, affinché assuma un ruolo attivo nella tutela della filiera e dell’indotto e di avviare un serio percorso di riqualificazione del nucleo industriale di Sulmona. Il Partito Democratico continuerà a sostenere le battaglie dei lavoratori e porterà questa vertenza all’attenzione dei propri rappresentanti nazionali. Non ci sarà alcuna ripresa per Sulmona e per la Valle Peligna senza lavoro, senza industria, senza una visione.

“Non possiamo permettere che il silenzio istituzionale accompagni la lenta agonia dello stabilimento Marelli. Abbiamo incontrato i sindacati per ribadire la nostra piena disponibilità a sostenere la vertenza e rilanciare un’azione politica concreta, seria e partecipata. Le professionalità degli operai Marelli, la dignità del lavoro e la tenuta economica dell’intero comprensorio- spiega il Segretario cittadino del Pd– meritano risposte immediate. Serve un cambio di passo da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Il nostro impegno sarà costante, dentro e fuori le sedi istituzionali.”