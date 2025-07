Roccaraso e Aremogna ospitano dal 25 al 27 luglio la Festa internazionale degli Gnomi

Roccaraso,10 luglio-Roccaraso e Aremogna ospiteranno dal 25 al 27 luglio la XXIII edizione della Festa internazionale degli Gnomi, manifestazione che vede al centro i più piccoli che avranno modo di “sognare a occhi aperti” in luoghi incantati. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario.

L’edizione di quest’anno della Festa coinvolgerà 14 compagnie teatrali impegnate principalmente in attività e rappresentazioni artistiche destinate all’infanzia, con oltre 120 artisti che si esibiranno di 30 spettacoli. “Manifestazione che coinvolge bambini e famiglie – ha esordito il sottosegretario D’Amario –, ma anche perché riesce a coniugare la promozione territoriale con l’educazione ambientale con la partecipazione di tanti enti, tra cui il Parco nazionale della Maiella. Il segreto del successo di questa manifestazione è tutto concentrato nella scelta dei luoghi naturali che faranno da cornice agli allestimenti fiabeschi.

In questo senso, Roccaraso e l’Aremogna con il proprio territorio hanno tutte le carte in regole per presentare un’offerta di alto livello sulla quale realizzare le fondamenta dell’evento”. La manifestazione apre con un evento speciale e gratuito in programma alle ore 21 di venerdì 25 luglio in piazza Giovanni Leone dal titolo “Fuoco”, messo in scena dalla prestigiosa Compagnia dei Folli: un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eri mitologici, in un tripudio di lanterne sospese, fiamme danzanti e incanto sotto le stelle. Nel corso degli anni la Festa internazionale degli Gnomi è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere fantasy e del linguaggio teatrale che sa coniugare la forza e il fascino di un ambiente naturale alle storie che questi luoghi sanno evocare