 Sinistra Italiana, solidarietà  a Stefania Pezzopane e a Naziario Pagano

Sulmona,10 luglio- Un elenco di 14 politici “ad alto indice di fattibilità, individuati come possibili ‘bersagli’ di attentati terroristici”. I neofascisti d’Abruzzo, che secondo la sentenza della Corte d’assise di Chieti rappresentavano una minaccia concreta per lo Stato, erano pronti a passare all’azione. Lo riporta il quotidiano Centro. A stilare la ‘lista rossa’, come l’hanno soprannominata i dieci terroristi condannati a più di 75 anni di carcere complessivi, è stato il lancianese Luigi Di Menno Di Bucchianico, oggi 57 anni. A casa di Di Menno Di Bucchianico i carabinieri del Ros, nel giorno del blitz di fine 2014, hanno scoperto la “lista rossa”, all’interno di un’agenda. Dalle motivazioni della sentenza, depositate due giorni fa, spuntano i nomi di due “soggetti istituzionali” che gli imputati avrebbero voluto uccidere “tramite armi da fuoco”: l’aquilana Stefania Pezzopane, all’epoca dei fatti senatrice del Partito democratico, e l’attuale deputato di Forza Italia Nazario Pagano, ai tempi presidente del Consiglio regionale.

Esprimiamo piena solidarietà all’onorevole Stefania Pezzopane e al senatore Nazario Pagano, finiti tra gli obiettivi di un’organizzazione eversiva di estrema destra, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle autorità competenti. Si tratta di un fatto grave, che non può essere sottovalutato” – dichiarano Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, Fabrizio Giustizieri, segretario provinciale della Federazione dell’Aquila, e Giacomo Pio, responsabile organizzazione.“Il ritorno di gruppi che si ispirano all’ideologia neofascista, che arrivano a progettare violenze contro esponenti politici e istituzionali, rappresenta un attacco diretto ai principi fondamentali della nostra Repubblica. Occorre una risposta netta da parte di tutte le forze democratiche, senza ambiguità né sottovalutazioni” – proseguono.“È altrettanto importante ricordare che il clima di odio non nasce dal nulla: c’è chi, anche nelle istituzioni e sui social, alimenta ogni giorno tensione, rancore e intolleranza per raccogliere consenso, legittimando indirettamente parole e comportamenti che poi degenerano in minacce e violenza” – sottolineano i dirigenti di Sinistra Italiana.

“La difesa della democrazia passa anche dalla vigilanza contro ogni tentativo di riorganizzazione eversiva e dal rifiuto di ogni forma di revisionismo o ambiguità verso il fascismo. Alle persone coinvolte in questa vicenda va la nostra vicinanza umana e politica. L’antifascismo resta un valore fondativo e irrinunciabile” – concludono.Daniele Licheri – Segretario Sinistra Italiana – AbruzzoFabrizio Giustizieri – Segretario Sinistra Italiana – Federazione provinciale dell’Aquila