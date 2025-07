Al via la terza edizione del “Festival della Montagna Mons Jovis” con ospite d’onore il Ministro della Cultura Alessandro Giuli

“Ripopolamento dei piccoli centri, l’importanza della scuola e delle cooperative di comunità” sarà il tema dominante del Festival.

Campo di Giove

Campo di Giove, 10 luglio-Anche quest’anno Campo di Giove è protagonista del Festival della Montagna che si terrà nelle giornate del 10, 11,12 e 13 luglio per la terza edizione.

L’evento è fortemente voluto e promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con altri attori locali e la Pro Loco di Campo di Giove. Le iniziative sono di valenza culturale, turistica e di educazione ambientale. La mattina sarà essenzialmente dedicata ai bambini con diverse attività ludiche, di educazione ambientale e di escursionismo, in collaborazione con il WWF, l’azienda di apicoltura Rosalba Spineto, la guida alpina William Santoleri, l’istruttore cinofilo Adolfo Romano di “Can Sapevolmente” e Giorgio Verna di “Bike for fun”.

Il Cai di Sulmona svolgerà attività sportive con l’ausilio della parete di arrampicata. Fondamentale è anche l’apporto della “Cooperativa di comunità Tavola Rotonda”. Diversi i simposi culturali che si terranno durante le giornate con un focus particolare sulla cinematografia con la proiezione del film “Pareva che fossi in aria “ e la partecipazione di “Ifa scuola Cinema” e di molti altri ospiti. A moderare il dibattito sarà Massimiliano Melilli, giornalista di Rai News 24. Lunga la lista di importanti ospiti: lo scrittore, fotografo e filmaker Stefano Ardito; il Presidente della film commission Abruzzo Pier Cesare Stagni; Cristiano Di Felice della “Scuola Cinema Ifa”; il presidente del “Cai Giovani Abruzzo” Daniele Sponta.

Per questa edizione è previsto un ampio spazio di dibattito sulle nuove sfide che la politica locale è chiamata a raccogliere, al fine del miglioramento della fruizione del territorio, attraverso la sua valorizzazione, promuovendo il concetto di una “nuova vita” possibile” per le zone montane come Campo di Giove, quali destinazione di luoghi di rigenerazione per rimettere in discussione la propria vita. Un’operazione per poter ridisegnare la propria esistenza, grazie agli spazi e alle opportunità che il territorio e la comunità offrono, fuori dai paradigmi del consumo di massa delle aree metropolitane. Le aree montane interne possono rappresentare delle “Nuove terre promesse”, dove lo spopolamento possa essere solo un “brutto ricordo”. L’amministrazione comunale di Campo di Giove in sinergia con tutte le altre realtà associative si ritiene orgogliosa e soddisfatta per aver portato avanti un progetto così ambizioso per il terzo anno con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti e i luoghi più nascosti della propria comunità come valida alternativa di valorizzazione e di destinazione turistica.

Ogni altro dettaglio del programma-calendario è disponibile sul seguente Link dell’organizzazione: https://www.visitcampodigiove.com/eventi

Giovanni Pizzocchia