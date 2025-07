Corfinio: protagonista in Europa con il progetto di gemellaggio di tre antiche capitali

Corfinio,9 luglio– L’Amministrazione comunale di Corfinio, impegnata, tra l’altro, nel rilancio della impareggiabile storia che vede l’antica Corfinium protagonista nella istituzione della nazione denominata “ITALIA” (90 a.C.) ha ricevuto l’alto riconoscimento della Commissione Europea per il progetto ideato e promosso dal Comune di Corfinio. Il progetto “ANCIENT EUROPEAN CAPITALS: European Identity is Cultural Diversity” è risultato vincitore nell’ambito del bando Town Twinning del programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values. Il progetto è stato curato e presentato dal Dott. Massimo Fidanza, su richiesta del Comitato per i Gemellaggi di Corfinio, la cui presidenza è stata affidata alla Dott.ssa luciana Di Mario.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini europei sull’importanza della diversità storica e culturale del continente, promuovendo una visione dell’identità europea non come qualcosa di omogeneo e monolitico, ma come il risultato di una sintesi tra molteplici tradizioni, culture e storie. Il partenariato coinvolge le antiche capitali europee Corfinio (Italia), Pliska (Bulgaria) e Gniezno (Polonia), tre città simbolo di una ricchezza culturale profonda, seppur meno conosciute rispetto attuali capitali europee.

Ognuna di esse rappresenta una pagina fondamentale della storia d’Europa: Corfinio, prima capitale dell’Italia durante la guerra sociale contro Roma; Pliska, prima capitale del Primo Impero Bulgaro; e Gniezno, considerata la culla della nazione polacca. Il progetto A.EU.CAP. punta a rafforzare i legami tra queste città attraverso un processo di gemellaggio avviato nel 2022, con scambi istituzionali e visite reciproche tra le delegazioni comunali.

L’iniziativa promuove la cooperazione culturale, istituzionale e sociale, valorizzando i principi di solidarietà, diversità e coesione europea. Tra gli obiettivi principali figurano la valorizzazione del patrimonio storico delle tre città, lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile e la creazione di nuove opportunità, in particolare per giovani e donne. “Un successo di respiro europeo che Corfinio merita – afferma il Vicesindaco Francesco Di Nisio – poiché viene finalmente riconosciuto al Territorio peligno il giusto valore e allo stesso tempo viene premiata la brillante idea di realizzare, per la prima volta nella storia, il gemellaggio fra tre antiche prime capitali di stati membri dell’Europa Unita. Il progetto ideato dal Comitato per i gemellaggi di Corfinio, è di grande valore poiché riesce a stimolare forme di cooperazione su scala regionale, nazionale ed europea, facendo leva sulla storia, sulla diversità e sui nobili ideali che uniscono i Popoli europei. Ovviamente la vittoria di Corfinio riportata su questo bando, che condividiamo doverosamente con le Istituzioni e gli amici di Pliska e di Gniezno, rappresenta un grande risultato poiché stiamo avviando un processo che nel futuro porterà al gemellaggio delle più antiche capitali di tutti gli stati membri d’Europa e successivamente – conclude Di Nisio – il progetto si potrebbe ampliare con il gemellaggio delle prime antiche capitali di nazioni di altri continenti.”