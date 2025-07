A Castel di Sangro la Gimcana della Nazionale Juniores Sci di Fondo

Il binomio Angelo Caruso e Arturo Como, continua a fare risultato

Castel di Sangro,9 luglio-Da domenica scorsa a Castel di Sangro e dintorni si respira aria di Nazionale. Ben undici le divise a logo FISI che, si stanno allenando e preparando in un contesto naturale e climatico di eminenza. Allenamento e preparazione, per la prossima stagione invernale, le parole d’ordine, a questo si aggiunga la presenza e la competenza di cinque fra allenatori ed istruttori Federali. Quelli vissuti e quelli da vivere, giorni all’insegna di uno sport di eccellenza e di alta professionalità, riservati a Castel di Sangro.

La presenza, per la prima volta, della Nazionale Juniores Sci di Fondo in Alto Sangro troverà un bel momento di espressione sportiva, in giovedì 10 luglio alle ore 17:00 , disputando una gimcana nella nota piazza mercato di Castel di Sangro. Un format della disciplina dello skiroll appassionante e coinvolgente, dalla durata di circa due ore. A questa manifestazione sportiva prenderanno parte, oltre ai componenti della Nazionale, atleti dei comitati Lazio, Abruzzo e Molise. Vicende sportive che raccontano tanto e guardano lontano. A questi pomeriggi di Federazione e di Nazionale non ci si giunge per caso, il lavoro e le idee che permettono di concretizzare questi ritiri e simili eventi, sono frutto della volontà, ormai decennale, del Presidente della Commissione Sci di Fondo abruzzese, Arturo Como.

Da qualche anno l’alfedenese Como ricopre, altresì, il ruolo di referente Sci di Fondo Centro Sud Italia. La volontà e la determinazione di quest’uomo ha fatto il paio con l’agire di Angelo Caruso. Il sindaco di Castel di Sangro, altresì, presidente della Provincia, ha la peculiarità di sentirsi scorrere nelle vene l’amore per lo sport, questa è cosa risaputa e concreta. Castel di Sangro e tutta la provincia, sotto la guida Caruso si sono forgiate di marchi, impianti e presenze sportive prestigiose. Un binomio quello di Caruso e Como che, come noto, sta gettando le basi per la realizzazione di una pista skiroll a Castel di Sangro, la prima di tutto il Centro Sud Italia. La volontà di Paolo Rivero, direttore tecnico sci di fondo azzurro settore giovanile, di portare questa nazionale a Castel di Sangro è il frutto di tavoli di lavoro, di intese e di sinergie messe a telaio da Arturo Como, giorno dopo giorno e senza sosta. A questo lavoro certosino e appassionato ha creduto, da subito, Tommaso Tamburro, coordinatore FISI per il fondo del Centro Sud Italia e responsabile eventi prima fascia. In questi giorni con il ruolo, anche egli, di padrone di casa essendo di Barrea. Infatti, gli atleti hanno lambito, in questa settimana anche le coste del lago di Barrea e tante altre località abruzzesi. Promozione turistica e sport a braccetto, in lungo in largo per la regione cuore verde d’Europa. La passione con cui Arturo Como ha messo, negli anni, insieme queste diverse rappresentanze sportive e politiche, tutte dai profili alti e corposi sta creando una squadra di lavoro forte, competente ed operativa, operatività che potrà fare solo il bene dello sport, degli atleti e dei luoghi coinvolti.

Gli atleti e le atlete sono molto impegnati, alcuni di loro, persino in questi giorni, in corsi e formazioni nei corpi sportivi, ma tutti vorranno esserci per disputare questa gimcana con dimora tutta castellana.

Quindi tutti pronti per la Gimcana di giovedì 10 luglio a Castel di Sangro, alle ore 17:00alla partenza, insieme, ai partecipanti degli altri comitati regionali ci saranno gli atleti della nazionale: Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati, Marta Bellotti, Caterina Milani, Federico Pozzi, Alessio Romano, Daniel Pedranzini, Niccolò Giovanni Bianchi, Marco Pinzani, Luca Ferrari, Luca Pietroboni.

A elargire consigli tecnici e a chiedere il meglio, ai blocchi di partenza, oltre a Paolo Rivero e Tommaso Tamburro, l’allenatore di III° livello Fabio Pasini, l’istruttore nazionale e allenatore Matteo Betta, l’istruttore nazionale ed allenatore Stefano Corradini, prima di tuttouomini dedicati e appassionati, in secondo luogo professionisti di spicco.

Nei prossimi giorni la Nazionale Italiana Juniores di Sci di Fondo riceverà il saluto e l’apprezzamento dell’assessore regionale Mario Quaglieri e del presidente del comitato regionale, Angelo Ciminelli.

Approvazione e sostegno totale, da tutti i menzionati, allo Sci di Fondo e allo Skiroll, discipline sportive su cui la federazione, a guida Flavio Roda, crede molto.

Quella a cui si può guardare è solo una crescita ad ampio spettro, si continuerà a lavorare e a costruire in nome e per conto dello sport. Le persone e i ruoli messi insieme da Arturo Como con la collaborazione di Angelo Caruso, hanno passioni e intenti comuni, questo può solo portare a risultati nuovi e di distinguo nazionale.

Pertanto, la Gimcana della Nazionale Juniores di Sci di Fondo in scena, giovedì 10 luglio a Castel di Sangro, alle ore 17:00, nella piazza mercato, rappresenta solo l’inizio di un futuro sportivo promettente, continuativo e valorizzante.