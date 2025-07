Bugnara: la capitale del libro  sotto il segno del Sagittario

Sta per partire( venerdì prossimo ore 21,30) la IV^ edizione della rassegna letteraria di “ Libri sotto le stelle” che vedrà come primo ospite Remo Rapino Premio Campiello 2020.Ma il piccolo centro che fa parte da molti anni del club dei “ borghi piu’ belli d’Italia” si prepara anche alla XIX edizione di ‘Romantica’ il festival internazionale di arte floreale ( 2 agosto) che richiamerà tanti maestri fioristi da molti paesi europei. Insomma Bugnara ha deciso di credere ed investire su due direttrici precise: turismo e cultura per combattere lo spopolamento. E finora i risultati stanno dando ragione.

di Sergio Venditti *

Bugnara, panorama

Sulmona, 8 luglio– Il borgo di Bugnara, nella Valle del Sagittario, rappresenta insieme ad altre gemme del territorio come Cocullo, Anversa, Villalago e la magica Scanno, un ecosistema ambientale ed umano pressoché unico ed in parte complementare tra loro.

Infatti ognuno di questi splendidi paesi ha espresso una dimensione dinamica di sviluppo, nella comune scelta di difenderne tutto il loro patrimonio storico, culturale, religioso, nonché ambientale e paesaggistico, coniugandolo con un turismo altamente responsabile e di qualità, che però dovrebbe avere un unico “brand”.

La comunità di Bugnara, forse, fin qui ha aggiunto nuovi elementi di promozione della cultura locale, costituendone quasi un “trait d’union”, con l’intera Valle Peligna ed il suo storico capoluogo di Sulmona, con una classe dirigente più reattiva e coesa.

Indubbiamente il ruolo di Anversa degli Abruzzi, ha svolto un incisivo polo di promozione dell’area, in particolare con lo storico varo del primo Parco Letterario abruzzese (con la Riserva Gole del Sagittario), dedicato al grande Gabriele D’Annunzio, con una strategia lungimirante dei suoi amministratori, dal compianto sindaco Gianni Di Cesare al suo vulcanico Vice, Mario Giannantonio, tra l’altro coordinatore dell’intero circuito dei Parchi Abruzzesi, con il “B.Croce”, “I.Silone” ed “Ovidio”, tutti nelle “Aree Interne”.

Bugnara,un vicolo del centro storico che sarà addobbato dai maestri di arte floreale provenienti da molti paesi europei per Romantica 2025

In effetti la cultura coniugata con la letteratura ha rappresentato un’inedita sfida positiva, pur se investimento di progressiva ricaduta, che ha costituito quasi un volano di sviluppo, con una comunicazione condivisa ed innovativa, per poter valorizzare, tutto l’anno, il pregevole patrimonio complessivo di un incantevole Valle, dominata dall’alto dallo scrigno di Castrovalva.

E Bugnara, ne rappresenta una delle sue punte più avanzate, ora con il cartellone estivo 2025. In particolare va segnalata la quarta edizione di: “Libri sotto le stelle”, che dall’11 luglio al 7 agosto pv, animerà il suo fiorito centro storico, con quattro scrittori: “tra libri, autori e identità”.

Una rassegna letteraria ideata e diretta dal creativo “Centro Studi Nino Ruscitti”, (intitolato al compianto avvocato del Tribunale di Sulmona), che venerdì l’11 luglio pv. vedrà la presentazione dell’ultimo libro di Remo Rapino: “Di nome faceva Arturo “(Ed. Città’ Nuova), seguita da altre serate con Antonella Finucci, Peppe Millanta e Valentina Di Cesare.

Il Presidente Matteo Servillo ha dichiarato che: “mira a fare di Bugnara un laboratorio permanente di cultura e socialità, promuovendo la lettura e il libro come strumenti per consolidare ed ampliare la rete delle realtà culturali del territorio”. Un centro, che grazie altresì all’attivissima amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Taglieri e dall’Assessore alla cultura, Antonietta Pace, ha potuto apprezzare agli inizi dell’anno il prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto in questa direzione dall’Associazione che ha consentito a Bugnara di ottenere la designazione di “Città che legge” da parte di CEPELL ed ANCI, inserendosi in una virtuosa rete nazionale di promozione del libro e della cultura sul territorio, specie rivolta alle nuove generazioni

–Remo Rapino, nato a Casalanguida (CH), ha già vinto prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Campiello 2020 con:”Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, poi trasposto anche in un docufilm ed ora in uno spettacolo teatrale (prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e da MUTeArt.prod.). La sua ultima fatica letteraria, narra le vicissitudini di Arturo Sabatini, manovale a giornata e di altri compagni di strada che “decide di dedicarsi al progetto di costruire una biblioteca, un luogo, cioè capace di trasformare lo stato delle cose e diventare un salvifico appiglio per quanti, pur a fatica resistono in terra, aggrappandosi ai fragili bordi dei sogni”.

Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”. (Marguerite Yourcenar)

*giornalista