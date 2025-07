Governo: Renzi,  “Giorgia, ma quanto ci costi?” 

SULMONA– Il prossimo 16 luglio “saranno 999 giorni di governo Meloni. Siccome il giorno dopo partira’ la grancassa ufficiale delle celebrazioni a reti unificate, invito tutti gli amici di Italia viva – e anche semplicemente chi e’ stanco di questo governo – a organizzare in tutta Italia tavolini, banchetti, iniziative con il nostro volantone ‘Giorgia, ma quanto ci costi?'”, scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi “Noi dalla Leopolda torneremo a rilanciare sulle nostre proposte. Perche’ non basta criticare, servono idee per il futuro. E tuttavia visto che nessuno fa opposizione come la facciamo noi, e’ giusto farsi sentire sulle condizioni di vita delle famiglie” perche’ su questo tema “si giocheranno le prossime elezioni, non sul resto”, aggiunge.