Una lettura urgente sulla società dell’immagine

“La bellezza a tutti i costi”. Nel labirinto della perfezione: l’anima dietro il filtro” Di Carlotta Del Principe

Carlotta Del Principe

Sulmona,7 luglio-Il libro dell’estate. Condiviso, commentato, citato sui Social, sta conquistando lettori e lettrici di tutte le età, grazie al suo stile diretto e alle frasi provocatorie che stanno facendo discutere.

“La bellezza oggi non è libertà: è dovere. È prestazione. È guerra quotidiana contro sé stessi.” Con questa frase d’apertura, l’autrice inaugura un viaggio lucido e spietato attraverso i meccanismi psicologici, sociali ed economici che trasformano la bellezza in una prigione. La bellezza a tutti i costi è un saggio potente che scava sotto la superficie dell’apparenza e interroga senza sconti i miti dell’estetica contemporanea. Attraverso un linguaggio incisivo e appassionato, l’autrice analizza fenomeni come la chirurgia estetica di massa, i filtri dei social, il dismorfismo corporeo e il capitalismo dell’identità. Chi decide oggi cosa significa essere belle? Quanto vale la nostra immagine? Cosa siamo disposti a sacrificare per piacere? Perché continuiamo a sentirci “sbagliati” anche quando raggiungiamo la perfezione? “Il like non è più un gesto. È un verdetto.”

Scritto con un tono crudo ma profondamente empatico, La bellezza a tutti i costi è un manifesto culturale che denuncia le derive dell’apparenza e rivendica il diritto alla fragilità, all’imperfezione, alla verità. Contro il terrorismo degli Haters. Una lettura fondamentale per chi cresce sui Social. Prefazione di Giuseppe Pecere- Psicologo e Psicoterapeuta.

Carlotta Del Principe professionista di origine abruzzese dal profilo multidisciplinare, unisce competenze cliniche, sensibilità estetica e talento comunicativo. Chirurgo orale, patologo e specialista in medicina estetica e rigenerativa, vanta una solida esperienza nella chirurgia implantare e nel trattamento di pazienti oncologici e osteometabolici. Svolge attività accademica come tutor presso l’Università di Bologna, affiancando alla didattica un’intensa attività libero-professionale nel campo della medicina estetica avanzata, con un approccio centrato su benessere, armonia e salute. Oltre alla pratica medica, è Content Creator, apprezzata per il suo stile autentico e la capacità di coniugare moda, scienza e riflessione culturale. Appassionata di scrittura, utilizza la parola come strumento per ispirare e raccontare una visione evoluta e consapevole della bellezza. Una voce contemporanea, elegante e competente nel panorama della medicina estetica, della comunicazione e dei Social.