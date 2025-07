Francesco Mammola e Alfonso Brandi in concerto nel cuore di New York

La tradizione musicale italiana conquista l’America

Sulmona,7 luglio – Francesco Mammola, virtuoso mandolinista originario di Pescocostanzo e il chitarrista casertanoAlfonso Brandi portano l’eccellenza della musica italiana a New York in due appuntamenti d’eccezione.

Dal 10 luglio, i due artisti saranno impegnati negli Stati Uniti in una settimana ricca di prestigiosi appuntamenti: prima una masterclass sull’interpretazione della canzone napoletana, con oltre 100 partecipanti da tutto il mondo, promossa dal Teatro Grattacielo e dalla Camerata Bardi Vocal Academy. Poi… parola al palcoscenico.

Il 14 luglio si esibiranno presso la storica Harrison Public Library di New York (già tappa del tour del duo nel 2022), mentre il 15 luglio sarà la volta del grande concerto alla Columbus Citizens Foundation, nel cuore della Grande Mela, Central Park.

Francesco Mammola è uno dei mandolinisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Collabora con importanti orchestre, con grandi nomi della musica Pop e ha tenuto concerti in tutta Europa e Stati Uniti. È fondatore e direttore dell’Accademia Musicale dell’Alto Sangro.

Alfonso Brandi, chitarrista, è noto per la sua versatilità e sensibilità interpretativa. Vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali, svolge un’intensa attività concertistica tra repertorio classico, popolare e contemporaneo. È fondatore e direttore della Duality Music Academy.

Insieme, Mammola e Brandi formano un duo di straordinario impatto sonoro: tecnica impeccabile, affiatamento, gusto e capacità di emozionare con uno stile unico. Il duo, attivo dal 2021, ha all’attivo più di cento concerti in Italia e nel mondo, solo nelle ultime settimane ad esempio hanno calcato palcoscenici prestigiosi come il Sicilia Jazz Festival a Palermo e l’anfiteatro romano di Terni e il Nise festival di Marcianise. Il loro repertorio spazia dalla canzone napoletana classica alla musica jazz, fino ai brani virtuosistici più celebri per mandolino e chitarra. Un vero e proprio ponte musicale tra le radici del Mediterraneo e il mondo.