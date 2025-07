Tra promesse e contraddizioni: gli Stati Uniti, Zelensky e il futuro della difesa Ucraina

“Il prezzo della grandezza è la responsabilità.”

— Winston Churchill

SULMONA. 5 luglio- Il 4 luglio 2025 si è aperto con un’importante dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha annunciato, dopo una telefonata con il presidente statunitense Donald Trump, un impegno degli Stati Uniti a rafforzare la difesa aerea ucraina contro gli attacchi russi. Una notizia di grande rilievo, soprattutto considerando il pesante attacco missilistico e drone subito nella notte precedente da Kiev, con oltre 500 droni e una dozzina di missili lanciati da Mosca. L’evento ha causato purtroppo una vittima civile e 23 feriti, ma ha anche messo in evidenza l’efficacia delle contromisure occidentali che hanno limitato i danni.

Questa dichiarazione di Zelensky ha un peso politico rilevante, ma al contempo appare come un elemento di dissonanza rispetto alle azioni e dichiarazioni precedenti degli Stati Uniti, in particolare del presidente Trump. Infatti, solo il giorno prima, Trump aveva dichiarato un fermo stop al nuovo invio di aiuti militari all’Ucraina all’interno del Piano di Bilancio USA 2025, giustificato con la necessità di preservare le risorse e spingere verso un avvio serio dei negoziati di pace con la Russia. Questa mossa aveva provocato reazioni contrastanti, non solo tra i leader occidentali e all’interno del Congresso USA, ma anche fra gli stessi ufficiali ucraini, molti dei quali avevano espresso preoccupazione per l’eventuale indebolimento della capacità difensiva di Kiev.

La telefonata tra Trump e Zelensky del 4 luglio sembra così mettere in luce una tensione tra un’esigenza politica di mostrarsi solidali con l’Ucraina e la realtà pratica di una sospensione temporanea di aiuti strategici, in particolare di sistemi avanzati come i missili Patriot. Il confronto diretto con Trump, infatti, si presenta come un tentativo di mantenere aperto un canale di dialogo e rassicurare Kiev, mentre nei fatti la Casa Bianca conferma la necessità di un bilancio più prudente e di un cambio di strategia nella gestione del conflitto.

Parallelamente, non va sottovalutato il fatto che Trump, proprio il 3 luglio, aveva avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin, dalla quale non sono emerse aperture concrete a un cessate il fuoco o a un accordo duraturo. Ciò ha alimentato le preoccupazioni sulla possibilità che la posizione americana possa oscillare tra il voler contenere la guerra e quella di trattare con Mosca, senza però una linea chiara e coerente.

Questa ambiguità è destinata a pesare sul futuro immediato della guerra in Ucraina, specialmente in un momento in cui la difesa aerea è un elemento cruciale per proteggere le infrastrutture civili e militari dagli attacchi missilistici e di droni russi. Zelensky ha sottolineato più volte come la capacità di risposta americana sia fondamentale per la sopravvivenza e la resistenza ucraina, e quindi ogni indecisione o riduzione di supporto rischia di compromettere gli sforzi sul campo.

In definitiva, l’episodio del 4 luglio illustra una contraddizione profonda nella strategia statunitense: da un lato l’impegno a sostenere Kiev contro l’aggressione russa, dall’altro la volontà di limitare gli aiuti per motivi di bilancio e pressione politica interna, con l’obiettivo forse di spingere verso una risoluzione negoziata del conflitto. Una situazione che rende ancora più instabile lo scenario geopolitico europeo e che mette alla prova la credibilità e la coerenza della politica estera americana.

Rimane dunque da vedere se queste contraddizioni saranno superate attraverso nuovi accordi e azioni concrete o se alimenteranno ulteriori incertezze e fragilità nel fragile equilibrio della guerra in Ucraina.

Approfondimento storico

La guerra in Ucraina, iniziata nel 2014 con l’annessione della Crimea da parte della Russia e intensificata drammaticamente nel 2022 con l’invasione su larga scala, ha rappresentato una delle crisi più gravi della sicurezza europea dalla fine della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti, insieme agli alleati della NATO, hanno adottato un ruolo centrale nel fornire aiuti militari e umanitari a Kiev, considerandola un baluardo contro l’espansionismo russo e un simbolo di autodeterminazione nazionale.

Tuttavia, questa posizione non è mai stata priva di tensioni interne e contraddizioni. Da un lato, la necessità di contenere Mosca e difendere gli standard internazionali; dall’altro, i limiti imposti dalle priorità politiche interne e dalle relazioni diplomatiche complesse, sia con la Russia sia con paesi europei con visioni più moderate o scettiche verso un’escalation del conflitto.

Analisi geopolitica

La posizione statunitense nei confronti dell’Ucraina riflette un equilibrio delicato tra sostegno militare e considerazioni strategiche di lungo termine. La sospensione temporanea degli aiuti annunciata da Trump si inserisce in un contesto dove il Congresso USA mostra segni di stanchezza e preoccupazione per l’impatto economico e politico della guerra, mentre alcune frange politiche spingono per una soluzione diplomatica a ogni costo.

Questo scenario rischia di indebolire l’unità dell’Occidente e di inviare segnali ambigui a Mosca, che potrebbe interpretare la pausa come una opportunità per rilanciare le sue offensive o negoziare da una posizione di forza. D’altra parte, un sostegno continuo e incondizionato potrebbe alimentare ulteriori tensioni e rischi di escalation diretta con la Russia, con implicazioni globali che coinvolgono anche Cina e altri attori.

In conclusione, il futuro della guerra in Ucraina dipenderà in gran parte dalla capacità di Washington di bilanciare in modo efficace queste molteplici sfide, mantenendo al contempo una posizione coerente e credibile nei confronti di Kiev e della comunità internazionale.

Il mio punto di vista

La situazione attuale mette in evidenza una realtà complessa che spesso sfugge alla narrazione semplificata dei media: la politica estera americana, come quella di ogni grande potenza, è un gioco di equilibri difficili, pressioni interne ed esterne, e scelte strategiche che devono guardare oltre l’immediato.

L’impegno verso l’Ucraina è imprescindibile dal punto di vista morale e strategico, ma è altrettanto vero che nessun Paese può permettersi di gestire un conflitto così costoso senza una strategia chiara, sostenibile e condivisa con i propri alleati. L’incoerenza apparente fra le dichiarazioni e le azioni degli Stati Uniti rischia di indebolire la fiducia di Kiev e degli alleati europei, che guardano a Washington come a un pilastro fondamentale della loro sicurezza.

Credo che la chiave sia nella trasparenza e nella comunicazione. Gli USA dovrebbero spiegare apertamente le loro scelte, i limiti e le prospettive, lavorando a stretto contatto con l’Europa per presentare un fronte unito e coerente. Solo così si potrà evitare che Mosca approfitti di eventuali crepe nella coalizione occidentale e che il conflitto si trascini senza una via d’uscita.

Infine, è fondamentale non perdere di vista il costo umano e materiale che questa guerra sta causando, e lavorare sin da subito per preparare condizioni di pace duratura, anche se difficili da raggiungere. Il sostegno militare è necessario oggi, ma deve andare di pari passo con uno sforzo diplomatico costante e credibile.

Carlo Di Stanislao