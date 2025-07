ProgettoEurema, al via candidature per tirocini all’estero 

L’Aquila, 2 lug.-Gli studenti laureati e laureandi delle università abruzzesi che vogliono fare un’esperienza di lavoro all’estero per tornare poi in Italia per un tirocinio in un’azienda abruzzese hanno tempo fino al 25 agosto per aderire all’avviso del progetto “Eurema”, pubblicato sui siti delle tre università abruzzesi.

Il progetto Eurema, finanziato per 1,9 milioni di euro nell’ambito della programmazione Fse Plus della Regione Abruzzo, ha l’obiettivo di favorire la formazione all’estero di studenti universitari e successivamente dare loro la possibilità di crescere professionalmente in Italia grazie alla possibilità di un tirocinio di sei mesi finanziato dalla Regione. “L’avviso pubblicato dalle università – spiega l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – dà modo allo studente che si appresta a concludere il ciclo di studi o che lo ha già concluso di presentare la propria candidatura e le università, a loro volta, avranno il compito di selezionare i 50 beneficiari che entreranno nel progetto che ha un duplice obiettivo: permettere al giovane laureato o laureando di fare un’esperienza di formazione all’estero e di acquisire una competenza lavorativa destinata ad essere esplicitata in aziende abruzzesi mediante un tirocinio extracurriculare”.Possono presentare domanda fino al 25 agosto gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2024/2025 ad un corso di laurea triennale dal terzo anno in poi, da un corso di laurea magistrale biennale dal secondo anno in poi, iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico dall’ultimo anno in poi.

La durata minima della mobilità all’estero è di due mesi (60 giorni completi). Gli Atenei finanzieranno per intero le mobilità con una durata compresa tra i 2 e i 6 mesi, mentre l’intero periodo di tirocinio all’estero dovrà concludersi entro il 31 maggio 2026