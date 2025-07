Bugnara: Remo Rapino apre la quarta edizione di “Libri sotto le stelle”

Dall’11 luglio al 7 agosto quattro serate tra libri, autori e identità, nel centro storico del Comune di Bugnara. Tra gli ospiti Antonella Finucci, Peppe Millanta e Valentina di Cesare.

Lo scrittore abruzzese Remo Rapino vincitore del Premio Campiello 2020

Bugnara,1 luglio- Sarà lo scrittore abruzzese Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, ad inaugurare l’11 luglio la quarta edizione di “Libri sotto le stelle”, la rassegna letteraria ideata e diretta dal Centro Studi Nino Ruscitti di Bugnara.

Il tema dell’edizione 2025 sarà l’Abruzzo, terra “ruvida e gentile”, di montagne che guardano il mare e storie che sanno di pietra, vento e silenzio. Quattro gli appuntamenti in programma, tutti alle ore 21.30 nel suggestivo piazzale del Palazzo Alesi-Villapiana, nel centro storico del paese:

11 luglio – Remo Rapino – “Di nome faceva Arturo” (Edizioni Città Nuova)

18 luglio – Antonella Finucci – “Scellerate” (Radici Edizioni)

25 luglio – Peppe Millanta – “Il pescatore di stelle” (Rizzoli)

7 agosto – Valentina Di Cesare – “Gli istrici” (Caffèorchidea)

«La rassegna si inserisce in un ampio programma di iniziative – dichiara il presidente del Centro Studi Matteo Servilio – che mira a fare di Bugnara un laboratorio permanente di cultura e socialità, promuovendo la lettura e il libro come strumenti per consolidare e ampliare la rete delle realtà culturali presenti sul territorio. Gli appuntamenti con gli autori saranno anche un’opportunità per favorire l’incontro tra queste diverse realtà, grazie alla presenza di ulteriori ospiti che dialogheranno con i protagonisti delle serate.»



“Libri sotto le stelle” è organizzato dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti APS, con il sostegno e la collaborazione di: Libreria Ubik Fuori di Penna di Sulmona, l’associazione culturale Studium di Sulmona, Regione Abruzzo, Parco Letterario Benedetto Croce e il Comune di Bugnara riconosciuto Città che legge per il triennio 2024-2025.