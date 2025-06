Sulmona: Tari, Tribunale e responsabilità politiche. Pd:”Il tempo delle chiacchiere è finito”

Dalla seduta del Consiglio comunale non sono arrivate risposte adeguate e la politica torna ad infiammarsi

Sulmona,30 giugno– Il Consiglio comunale di Sulmona ha approvato oggi l’aumento della TARI: una misura a cui il Partito Democratico ha detto no, con fermezza e senso di responsabilità. Una scelta che riteniamo ingiusta, socialmente insostenibile e priva di una visione strategica, in un momento già difficile per famiglie e attività produttive.

Le motivazioni addotte dalla maggioranza – sebbene tecnicamente fondate – non bastano a giustificare una manovra così gravosa. La crisi del Cogesa è il risultato di anni di scelte sbagliate e di mancato controllo da parte dei Comuni soci prevalentemente guidati dalla destra. La relazione della Corte dei Conti parla chiaro: oltre 3 milioni di euro di disavanzo, governance opaca, assenza di trasparenza.

“Eppure, di fronte a un quadro così critico- spiega il Coordinatore cittadino del Pd Diego Bucci- non è arrivata alcuna risposta politica da parte dell’ amministrazione. Non sappiamo ancora se l’amministrazione intenda proseguire con l’affidamento in house o orientarsi verso una gara pubblica. Nulla è stato chiarito.

L’amministrazione si è rifugiata dietro un atteggiamento attendista, dichiarando la necessità di “studiare”, “vedere”, “valutare”.

Perché, ha detto, “si è insediata da poco”. Dato vero, quest’ ultimo, ma che non può essere un alibi, soprattutto su un tema come Cogesa che da anni rappresenta un nodo centrale del dibattito politico e amministrativo locale. La verità è che una forza politica che si candida a governare ha il dovere di arrivare pronta, con una visione e una proposta chiara su questioni note e urgenti.

A oggi, invece, non c’è alcuna strategia, nessuna risposta sul futuro dell’affidamento del servizio rifiuti – in house o tramite gara – e nessuna garanzia concreta su come si intenda tutelare l’interesse pubblico. Una mancanza di direzione politica preoccupante, che non può essere mascherata dietro la retorica dell’“abbiamo bisogno di tempo”.

Governare significa scegliere soprattutto quando è difficile.

Nel corso della stessa seduta, poi, il Partito Democratico ha presentato una domanda di attualità sul Tribunale di Sulmona, protocollata nei tempi previsti ma respinta dall’Ufficio di Presidenza per un rilievo procedurale. Una decisione formalmente legittima, ma politicamente miope. La richiesta nasceva dall’urgenza di riportare all’attenzione del Consiglio una questione che va ben oltre le competenze giuridiche o procedurali: si parla della tenuta democratica, civile e istituzionale del nostro territorio.

Avremmo voluto chiedere al sindaco- aggiunge ancora Bucci– se alle rassicurazioni del Ministro Nordio – che ha parlato di proroga e addirittura di un disegno di legge per evitare la chiusura del tribunale – siano seguiti atti concreti.E ancora: il Comune è parte attiva in questa battaglia? Sta lavorando con Regione, Ministero, ordini forensi e territori?

Oggi non abbiamo potuto avere risposte ma ripresenteremo la richiesta, certi che su questioni di questo rilievo non si possa restare in silenzio”.