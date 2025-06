Celano28 giugno– E’ in programma per lunedì prossimo( ore 17,30) a Celano la cerimonia per l’intitolazione di una strada a Bettino Craxi

Nell’occasione saranno presenti oltre al sindaco della cittadina marsicana Settimio Santilli anche Stefania Craxi figlia del leader socialista scomparso prematuramente e molto seguito e apprezzato anche in Abruzzo