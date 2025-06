Sulmona: Ok a perizia di variante per la rigenerazione impianto sportivo “ Mezzetti”

Sulmona, 27 giugno- La Giunta Comunale, in data odierna, ha approvato la perizia suppletiva e di variante relativa al progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo “Mezzetti”, sito in località Potenza. L’intervento rientra tra quelli finanziati nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2020”, con un contributo complessivo di 700.000 euro, cofinanziato dal Comune di Sulmona con ulteriori 100.000 euro mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

La variante si è resa necessaria a seguito del danneggiamento dei locali tecnici e degli spogliatoi, causati da atti vandalici avvenuti prima dell’avvio dei lavori. I danni hanno compromesso l’utilizzo di impianti fondamentali come la centrale termica e i servizi accessori, rendendo necessario l’adeguamento al progetto per garantire la piena funzionalità dell’impianto sportivo.

Grazie al ribasso d’asta del 16,90% offerto dall’impresa esecutrice, Delfino Sport S.r.l., si sono generate economie per un totale di € 110.557,40. Parte di queste economie pari ad € 98.524,30 saranno utilizzate per coprire i costi dei nuovi interventi previsti in variante, in attesa dell’autorizzazione formale da parte del Dipartimento per lo Sport.

Il nuovo quadro economico resta invariato nell’importo complessivo di 800.000 euro, con una rimodulazione interna delle spese che consente l’attuazione degli interventi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

“L’approvazione della perizia consente la prosecuzione dei lavori, già avviati a seguito della consegna ufficiale del cantiere, con l’obiettivo di restituire alla comunità, in tempi brevi, un impianto moderno, funzionale e pienamente operativo, destinato allo sport e all’inclusione sociale”, lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Tirabassi.