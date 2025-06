Conclusa la MasterClass Cna sul Nuovo Codice degli appalti

Professionisti e micro imprese a lezione da gennaio per capire meglio la Pubblica Amministrazione

Pescara,27 maggio – Ventitre appuntamenti formativi, tutti in modalità online. Si è chiuso ieri sera – per una volta con la possibilità di partecipare anche in presenza vista la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza del direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice – la “MasterClass Appalti pubblici” organizzata dalla confederazione artigiana. Rivolta alle imprese e ai professionisti che operano in questo campo, ha preso le mosse nel gennaio scorso, passando sotto la lente d’ingrandimento le regole introdotte dal nuovo Codice degli appalti e le modalità in cui si svolge l’attività della Pubblica Amministrazione.

Accreditato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Pescara, il ciclo formativo – che si è avvalso anche del patrocinio dell’Anci Abruzzo – è stato organizzata in collaborazione con Ecipa Abruzzo ed Ecipa Nazionale, enti di formazione del sistema Cna. Ad animare gli appuntamenti – cui hanno preso parte una cinquantina di iscritti, tra professionisti e imprenditori – docenti altamente qualificati come Marco Terrei e Massimo Orlando.

«L’idea di realizzare una MasterClass appalti – spiega Terrei, docente di riferimento e autore di numerose pubblicazioni specialistiche in materia – è nata dalla volontà di accompagnare tutte le imprese del Progetto “Conto Negli Appalti”, voluto sempre dalla Cna, in un percorso di crescita professionale con l’obiettivo di dare fondamenti di diritto amministrativo a operatori del mondo delle costruzioni. Non un corso di diritto, ma un percorso coordinato che avesse la capacità di fondere teoria e pratica in un unico luogo. In 23 lezioni i partecipanti sono stati introdotti al Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore a luglio del 2023, attraverso una serie di focus sulle novità introdotte dal nuovo testo: il rispetto degli obblighi contrattuali, il principio della rotazione ma anche l’ampliamento della modalità di partecipazione alle gare pubbliche». «Ne è emersa una fotografia – conclude – dalla quale le Pmi vengono valorizzate e la loro partecipazione alle procedure risulta sempre di più semplice ed economica».

«La MasterClass – gli fa eco l’avvocato Orlando – è stata senza dubbio un percorso impegnativo, forse anche lungo oltre le aspettative; ma il livello di soddisfazione espresso dai partecipanti e la loro gratitudine rappresentano la più grande ricompensa per chi ha lavorato alla sua realizzazione: il team tutto, ma in particolare al docente principale, Terrei, per la competenza, la passione e la disponibilità che hanno fatto davvero la differenza». Ai partecipanti sono stati rilasciati crediti formativi in misura di uno per ogni ora di formazione effettuata.