Torna il Centro Estivo: adesso è davvero estate!

Alfedena,26 giugno-L’estate nelle località di montagna e nelle aree limitrofe ai parchi naturali è realmente ben espletata quando, le risa dei bambini, le loro corse e le loro scoperte riecheggiano e si consumano tra la terra robusta e cielo nitido. Gli ambienti naturali, sani, vanno vissuti e conosciuti, questo li farà, meritevoli, destinatari di attenzioni e amore. Conoscere un territorio, le sue vocazioni umane e le sue pronunzie complessive lo fa percepire come fratello e alleato. Di questo e di tanto altro si compone l’attività riconducibile al Centro Estivo di Alfedena, portato avanti dalla persona di Arturo Como in qualità di presidente dell’ASD Sci Club di Alfedena. Attività e fatti che, da molti anni vengono svolte con successo, da uno staff di persone sensibili, attente e affezionate ai giovani frequentatori. Legami e affetti che non cessano alla fine dell’estate, bensì, si irrobustiscono durante l’inverno per ritrovarsi l’anno venturo.

Come ogni anno, a giugno, sopraggiunge il trillo dell’ultima campanella, un altro anno scolastico, per i più grandicelli è terminato e si può mettere a riposo, anche, il cestino della merenda per i più piccini. Questo non significa che non vi saranno più merende collettive o incontri fra coetanei, il tutto annuncia soltanto cambiamenti, giochi in spazi aperti e piccole gite fuori porta.

L’ASD Sci Club di Alfedena, per volontà, ormai nota e impegno ultradecennale del suo presidente, segue e coinvolge i giovani locali e frequentatori stagionali, in maniera ampia e diversificata. Le iscrizioni, difatti sono possibili a partire dai 3 anni fino ai 14 anni. Alle attività di allenamento e preparazione atletica, per la parte prettamente, correlata alla pratica dello sci di fondo, trovano allocazione parallela e sviluppo, attività ludico-ricreative, esperienze di solidarietà e volontariato, laboratori di manipolazione e di arti culinarie, visite in fattorie didattiche, attività con anziani, conoscenza delle aree del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, mediante il supporto di guide e personale qualificato. L’ allenamento sportivo, si somma alla mobilità con biciclette, presciistica, lavori di pittura e disegno, gita nelle aree di volo di aquiloni realizzati a mano da aquilonisti di fama internazionale, con possibilità di attività attinenti per bambini.

Credere nell’insieme, dare l’anima per udire risa e canti di bambini e bambine, nelle aree dell’entroterra abruzzese, è una scommessa importante ed altamente identificativa. Tutto questo andrà nuovamente in scena ad Alfedena ed interesserà varie zone del comprensorio, a partire dal 07 luglio fino al 30 agosto prossimo. Una sceneggiatura sempre nuova, interessante e coinvolgente.

Tutte queste peculiari caratteristiche, tutti questi elementi distinti e fondanti, rappresentano le ragioni per cui l’amministrazione comunale di Alfedena, affida nuovamente, al Presidente Arturo Como la gestione e l’espletamento di questi servizi ricreativi, sociali e ludici. Quest’anno l’ineguagliabile storia e l’ineccepibile reputazione, del Miniclub che nel tempo, grazie alle innumerevoli attività è andato divenendo un Centro Estivo di tutto rispetto alfedenese, ha raggiunto, altresì, i vertici scolastici. La dirigente scolastica, dell’Istituto presente nel territorio interessato, con un’azione di collaborazione, ha acconsentito nuovamente, a che la struttura scolastica locale, divenisse sede estiva e temporanea del miniclub, attribuendogli funzione di ritrovo e di espletamento di alcune attività. Forme di collaborazione e apprezzamento che non hanno bisogno né di proclami, né di grandi spiegazioni, ma che riempiono di orgoglio e soddisfazione. Attestati di stima che fanno curriculum, un curriculum da titoli e requisiti umani imprescindibili.

Il grande stimolo motivazionale, lo rappresenta, la presenza di circa quaranta iscritti, ogni stagione estiva, molti dei quali con il requisito di “fondatori”, trattasi di presenze storiche che non hanno mai rinunciato a far parte di questa realtà sana, che profuma di bellezza e gentilezza sin dal primo anno di istituzione. Questi due aggettivi, uniti al concetto di un “NOI” inclusivo e di crescita, per volere del presidente Arturo Como, saranno gli elementi distinti dell’estate 2025 alfedenese. Le attività, le gestioni e le iniziative condotte, con maestria, esperienza e responsabilità dal Como troveranno sviluppo e applicazione, altresì, in altri ambiti, tutti turistici, sociali e culturali della municipalità alfedenese. Un crescere corposo che, possono spiegare solo i tanti eventi sportivi, solidali e culturali di spessore nazionale, realizzati nel decennale della presidenza Como e nel quarto di secolo che lo stesso ha dedicato all’associazionismo del proprio paese, non tirandosi mai indietro, non lasciandosi spaventare mai da nulla, non cedendo a difficoltà o ostacoli. Mai ha smesso di esserci e di fare, neppure quando la sua vita privata aveva chiamate più urgenti e più complicate. Non può trovare spazio l’improvvisazione, soprattutto quando la regia è la stessa e da tanti anni ei risultati tangibili.

Credere nell’associazionismo in maniera disinteressata e con totale dedizione è una forma di investimento che non conosce né ammortamento e né svalutazioni, ma porta ad una crescita di coscienza sociale, a sviluppo intellettuale, ad indipendenza di pensiero e costruisce giovani rispettosi di sé stessi, dei propri amici e degli ambienti in cui vivono o dove vanno in vacanza. Grazie a questo lavoro certosino e costante, Alfedena che, merita considerazione e rispetto, vede implementata in maniera positiva la propria offerta turistica. Di questo hanno bisogno le piccole comunità per conservare la propria integrità. Conoscersi, all’interno di un Campo Estivo, porta a coltivare nuove amicizie. Condividere spazi, esperienze è un crescere diverso e improntato al raggiungimento di una società che, guarda ad un domani più condiviso e meno sterile di espressioni sincere.

Tutto lo staff di questo Miniclub e Centro Estivo alfedenese che, si identifica con il significativo nome di Olla Magica, sta lavorando per regalare un’estate indimenticabile, dove ogni giorno esperienze nuove, folli e simpatiche faranno tornare gli iscritti a casa stanchi, felici e sognati. La missione dell’organizzazione tutta, dalla presidenza, al direttivo dell’ASD Sci Club di Alfedena, allo staff, deputato alle attività estive, è il conseguimento di un’esperienza estiva da raccontare come unica ed indelebile tutta abruzzese.

“Non si dimentichi che la felicità degli adulti passa per la gioia dei bambini e delle bambine!” Questo è il pensiero, che da sempre orienta l’operato di Arturo Como.