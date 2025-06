Maurizio Scelli nuovo Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

La Giunta regionale oggi ha formalizzato il conferimento dell’incarico

L’Aquila, 26 giugno – Su proposta del Presidente Marco Marsilio la Giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato la delibera di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. all’avvocato Maurizio Scelli.

“La nomina” ha commentato il Presidente della Regione, “rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del sistema regionale di protezione civile, in un momento storico in cui resilienza, prevenzione e capacità di risposta rappresentano pilastri fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo dei territori”.

L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo ed è disciplinato dalle norme previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali, nonché dalla L.R. 77/99.

Con la stessa delibera, la Giunta ha inoltre approvato lo schema di contratto per il conferimento dell’incarico, disponendo la trasmissione dell’atto e dello schema contrattuale all’Agenzia Regionale di Protezione Civile per la stipula formale.

“Con il conferimento dell’incarico all’Avv. Scelli”, ha detto Marsilio, “la Regione Abruzzo affida la guida dell’Agenzia ad una figura di comprovata esperienza e visione strategica, chiamata a rafforzare le sinergie istituzionali, a potenziare la rete di prevenzione e intervento e a promuovere una cultura diffusa della sicurezza e della protezione del territorio”.