Anversa: Oltre il cortile, giornata della cultura domani venerdì 27 giugno

Anversa, 26 giugno- Il Comune di Anversa degli Abruzzi, la Riserva regionale/Oasi WWF Gole del Sagittario e il Dipartimento di Architettura UdA e il Parco Letterario G. d’Annunzio insieme per una giornata di cultura, partecipazione e rigenerazione urbana e territoriale.

Venerdì 27 giugno dalle ore 10.00, diversi spazi di Anversa degli Abruzzi si aprono per ospitare una giornata interamente dedicata alla cultura partecipata e alla rigenerazione urbana e sociale realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara, l’Officina Beni Comuni Urbani e il corso di laurea Urbanistica 1 diretto dal prof. Piero Rovigatti.

L’evento costituisce una tappa estesa al comune del programma “OLTRE IL CORTILE/Festival delle Scuole e dei presidi socio culturali aperti e partecipati di Pescara e Chieti, Seconda rassegna di laboratori, workshop partecipativi, incontri culturali e conviviali delle Scuole e presidi socio culturali aperti e partecipati delle periferie di Pescara e Chieti.

L’appuntamento del 27 giugno rappresenta uno degli esempi concreti di sinergia tra enti pubblici, mondo accademico, realtà associative e cittadinanza attiva.

In particolare, l’evento vedrà come protagonisti gli studenti e le studentesse del corso di Urbanistica 1 diretto dal prof. Piero Rovigatti (corso di laurea in Architettura, Dipartimento di Architettura – DdA), impegnati nella presentazione pubblica degli esiti del lavoro di ricerca e mappatura svolto durante l’anno accademico: la produzione degli “Atlanti di comunità” realizzati durante il corso come strumenti conoscitivi per la rigenerazione e la rivitalizzazione condivisa di diversi quartieri e aree marginali dei territori interessati dal corso.

L’intera giornata è aperta al pubblico, con ingresso libero, e rappresenta un esempio concreto di alleanza tra cultura pubblica e saperi universitari, in grado di generare coesione sociale e nuove forme di cittadinanza attiva.

Sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente le linee programmatiche del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Architettura, il Comune di Anversa degli Abruzzi, e gli sviluppi del progetto di recupero dell’Aia delle Piagge, progetto di lunga data, che recentemente è stato ammesso a finanziamento all’interno del programma dell’Accordo per la coesione territoriale sottoscritto dalla regione con il governo centrale, in un incontro aperto al dibattito dei presenti, che avrà sede negli spazi del Parco Letterario, sotto la sede del Comune.

Conclude l’iniziativa la proiezione all’aperto di un film per tutti, nello spazio dell’Aia delle Piagge oggetto di un recente progetto di recupero e risanamento di uno spazio recentemente acquisito a patrimonio pubblico, grazie agli allestimenti che verranno realizzati nella mattina dagli studenti nel “cantiere collaborativo” di autocostruzione. La proiezione cinematografica all’aperto all’Aia delle Piagge e il momento conviviale offerto dalla amministrazione locale costituisce la quinta tappa della rassegna “Il Cinema nel Villaggio / Il Villaggio nel Cinema”, ideata e promossa a cura di Officina Beni Comuni Urbani, che ha già visto interessati altri spazi “oltre il cortile” di diversi quartieri di Pescara e Chieti. (P.R.)

Programma

Ore 10,00-13,00, Aia delle Piagge

Laboratorio di autocostruzione aperto a tutti, con gli studenti e le studentesse del corso di Urbanistica 1, corso di laurea in Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti- Pescara

a cura di Francesca Caiafa, Piero Rovigatti,Officina Beni Comuni Urbani, DdA.

Ore 15,00, Parco Letterario Gabriele d’Annunzio, piazza Belprato

Esame partecipato del corso di Urbanistica 1

Atlanti di comunità. Strumenti per la rigenerazione e la rivitalizzazione dei quartieri

prof. Piero Rovigatti, con Francesca Caiafa

Ore 19,00

Presentazione Protocollo d’intesa tra il DdA di Pescara e il Comune di Anversa degli Abruzzi,

Mario Giannantonio,amministrazione Comune di Anversa degli Abruzzi

Sefora Inzaghi, direttrice Riserva regionale/Oasi WWF Gole del Sagittario

Piero Rovigatti, OBCU, DdA Pescara

Il progetto di recupero dell’Aia delle Piagge, nell’Accordo per la coesione Regione Abruzzo

A cura di Piero Rovigatti, Giacomo di Bartolomeo, Alfonso La Civita

Ore 20,00

Momento conviviale

Ore 21,00

Proiezione cinematografica all’aperto, Aia delle Piagge, piazza dell’accoglienza e dell’ospitalità