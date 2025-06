Di Girolamo, Alessandrini e D’Andrea (M5S)  su vicenda metanodotto Snam

“La maggioranza regionale come il famoso trio comico: «Così domani ti sposi? Sì, ma niente di serio”

La Sen.Di Girolamo e la Consigliera regionale Alssandrini (M5S)

Sulmona,25 giugno– Come tutti sappiamo nella giornata di ieri la Commissione ambiente della regione ha approvato all’unanimità una mozione dell’opposizione sul gasdotto SNAM, a prima firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) e sottoscritta anche dalla nostra Erika Alessandrini. Il testo della mozione impegna il governo regionale a “sostenere in tutte le sedi istituzionali la posizione di assoluta contrarietà della Regione Abruzzo al progetto ‘Linea Adriatica’”.

Si tratta di un risultato assai rilevante che a prima vista certificherebbe, esaltandola, la sensibilità dell’intera classe politica abruzzese verso una tematica particolarmente sentita dalla popolazione e che proprio sulla popolazione rischia di avere pesanti ripercussioni (ambientali, socio-economici e sulla tutela delle biodiversità abruzzesi).Insomma, un successo politico dell’opposizione, certo, sed etiam una bella vittoria della politica tutta, capace di far quadrato e mettere da parte le divisioni quando in ballo c’è l’interesse collettivo di una regione che non vuole quell’opera.

Ma come spesso accade con questa maggioranza, tanto a Roma quanto in Abruzzo, qualcuno di loro si è alzato e ha detto “stavamo scherzando”, come stavolta è toccato fare al consigliere Verrecchia. Il loro modo di fare ricorda la scena del noto film del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” – «Così domani ti sposi? Sì, ma niente di serio».

E la stessa cosa hanno fatto con il gasdotto: prima votano a favore e poi parlano di “voto simbolico, ma certo l’opera s’ha da fare”.

La verità dove sta?

Alzano la mano per l’Abruzzo in Commissione, dove un voto contrario avrebbe fatto troppo rumore; la nascondono subito dopo, sperando che i cittadini non se ne accorgano. Chiamatela serietà, se vi riesce”.

Così in una nota la senatrice Gabriella Di Girolamo, la consigliera regionale Erika Alessandrini e il coordinatore provinciale M5S dell’Aquila Attilio D’Andrea.