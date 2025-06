 Fira, per  Marsilio  quasi 1 mln di euro di attivo in due anni di gestione

Pescara, 25 giugno Il presidente della Regione, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, nel Coworking di Fira Station, ha presieduto l’assemblea dei soci di Fira ( la finanziaria regionale) che ha approvato il Bilancio d’esercizio 2024 della Società, in attivo di oltre 900mila euro. Inoltre, è stata approvata la relazione degli amministratori sulla gestione, che conferma la solidità economico-finanziaria e le prospettive di crescita della in house di Regione Abruzzo.

“Le prospettive sono ottime – ha dichiarato Marsilio – parliamo di una finanziaria regionale che ha vissuto anni di difficoltà, anni nel corso dei quali il patrimonio sociale era stato eroso considerevolmente e oggi lo stiamo ricostituendo. È il secondo anno consecutivo – ha proseguito – in cui Fira chiude con un bilancio in positivo. In due anni abbiamo riportato quasi 1 milione di euro dentro il patrimonio sociale per ricostituire la sostenibilità di un’azienda che ha riguadagnato rispettabilità anche nei confronti del mondo produttivo e della società in generale. Questo consente a Fira – ha proseguito Marsilio – di essere di nuovo attore protagonista del rilancio economico a sostegno delle imprese abruzzesi. Contiamo di consolidare questo risultato che non deve essere un episodio ma una regola”.

Marsilio ha anche affermato che “la Regione sostiene FiRA per garantire quelle commesse, quelle attività di assistenza tecnica che permettono di mantenere l’azienda attiva e capace di offrire risposte al territorio nel campo per il quale è costituita. Noi adesso stiamo lavorando per concludere un’altra parte del percorso virtuoso che ha portato, negli ultimi due o tre anni, alla fusione con Abruzzo Sviluppo, quindi alla creazione di una Finanziaria più robusta con l’obiettivo, nei prossimi mesi, di concludere anche il percorso di costituzione della FiRA come organismo intermedio che può quindi gestire direttamente, per conto della Regione, tutto il ciclo che riguarda l’utilizzo dei fondi europei, dall’emanazione dei bandi alla loro gestione fino alla certificazione della correttezza e questo consentirà una più veloce utilizzazione di questi fondi oltre a ridurre la burocrazia ed a determinare maggiore fluidità di cassa e quindi un maggior respiro per l’economia regionale”. Soddisfatti per i risultati raggiunti anche il presidente FiRA, Giacomo D’Ignazio ed il neo amministratore delegato, Gianni Chiodi.