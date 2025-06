SI:la battaglia contro la SNAM va avanti

Dopo l’approvazione della risoluzione contro l’opera in Commissione Territorio in Regione!

Sulmona,25 giugno– Una vittoria politica importante per tutte e tutti coloro che da anni lottano contro il progetto “Linea Adriatica” o “Linea dei terremoti” di SNAM: la Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato all’unanimità la risoluzione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci che impegna la Regione a esprimere in tutte le sedi istituzionali la propria netta contrarietà al gasdotto che SNAM vuole far passare nel cuore dell’Appennino.

Un segnale forte che arriva persino da una Regione a guida centrodestra, a conferma del fatto che quest’opera è insostenibile, sotto ogni punto di vista: ambientale, climatico, sociale, democratico.

La risoluzione chiede una moratoria immediata dei lavori, una nuova valutazione di impatto ambientale, una revisione delle norme di sicurezza e il riconoscimento del valore storico dell’area di Case Pente a Sulmona, dove gli scavi archeologici hanno rivelato un patrimonio che deve essere protetto e valorizzato e non cancellato da un tubo.

È una battaglia che i comitati locali e le realtà territoriali stanno portando avanti da anni con determinazione, e oggi possiamo dire con forza che sta producendo risultati politici importanti: questa risoluzione è il frutto di una mobilitazione popolare coraggiosa, fatta di studio, partecipazione, presidi, ricorsi e resistenza civile.

Come Sinistra Italiana – AVS siamo al fianco di chi lotta per difendere la terra, l’acqua, la salute e il futuro. Continueremo a metterci tutto quello che abbiamo – nelle istituzioni e nelle piazze – per fermare questa grande opera inutile e dannosa.

La transizione ecologica non passa per nuovi gasdotti, ma per un’altra idea di sviluppo. Il tempo delle scelte ambigue è finito: o con i territori o con le multinazionali del fossile. Noi sappiamo da che parte stare.Così in una nota congiunta stamani Lorenzo Rotellini – Capogruppo AVS Comune di L’Aquila e Fabrizio Giustizieri – Segretario Provinciale Sinistra Italiana L’Aquila