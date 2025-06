La IX edizione di ” Piano Piano per Sulmona” anche quest’anno si terrà

Grazie al sostegno della Fondazione Carispaq e Digitalpa

SULMONA– L’Associazione di Promozione Sociale Muntagninjazz comunica che la nona edizione del festival di pianoforte diffuso Piano Piano per Sulmona, che ormai da anni chiude il festival estivo Muntagninjazz, si terrà grazie al sostegno della Fondazione Carispaq e di DigitalPA.

In seguito all’annuncio dell’annullamento dell’evento per mancanza di fondi, Muntagninjazz Aps ha avuto modo di confrontarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, nella persona del Presidente Dott. Domenico Taglieri, e alcune aziende e professionisti del territorio che si sono impegnati al fine di salvare la manifestazione; tra le prime aziende a rispondere con impegno concreto c’è stata DigitalPA che, appresa la notizia della cancellazione, si è mobilitata con slancio per garantire la sopravvivenza dell’iniziativa. Il concreto supporto ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, dalla DigitalPA e di altre aziende e professionisti ha permesso di riaprire la possibilità di una nuova edizione 2025 di Piano Piano per Sulmona, evitando che un appuntamento culturale così sentito andasse perduto. Muntagninjazz Aps quindi, impegnandosi anch’essa con un ulteriore sforzo, sta attualmente lavorando al programma della durata di due giorni, che donerà alla Città di Sulmona concerti ed eventi gratuiti incentrati sul pianoforte nella formula del piano city.

«La nostra azienda ha abbracciato questa iniziativa non solo come sponsor, ma come parte attiva della città, consapevole dell’importanza che Piano Piano per Sulmona riveste per i suoi abitanti. Un atto di responsabilità sociale, volto a mantenere vivo il cuore dell’estate sulmonese e a regalare ancora una volta a residenti e visitatori due giornate di emozione, musica e bellezza condivisa» dichiara il Dott. Oscar Pitzanti, CEO & Founder DigitalPA.

«È con senso di responsabilità che Muntagninjazz Aps ha accolto le istanze dei cittadini, profondamente rammaricati per la notizia dell’annullamento, e di Enti e sponsor che si sono offerti di appoggiare economicamente l’iniziativa per garantirne la realizzazione. La progettazione di manifestazioni culturali strutturate necessita di tempo e stabilità, tuttavia abbiamo deciso di non disattendere le aspettative di tutti coloro i quali ci sostengono e credono nel nostro progetto, e con non poche difficoltà abbiamo ripreso il lavoro di programmazione» ha dichiarato il Presidente di Muntagninjazz Aps e Direttore Artistico della manifestazione Daniele Quaglieri, che aggiunge «Siamo profondamente grati a questi Enti, aziende e privati del territorio che stanno compiendo uno sforzo aiutandoci a salvare questa edizione di Piano Piano per Sulmona, cogliendone la rilevanza, e comprendendo che gli organizzatori di eventi di così grande portata non possono rimanere soli e contare sulle proprie esclusive risorse, soprattutto in occasione di manifestazioni gratuite per il pubblico. Tra questi DigitalPA e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, che fin da subito hanno riconosciuto il valore culturale e sociale dell’evento, decidendo di intervenire concretamente per non privare la comunità di un appuntamento tanto atteso. Inoltre ringraziamo sentitamente i nostri sponsor e partner storici, che continuano a supportarci, e gli Uffici del Comune di Sulmona che da sempre ci garantiscono una collaborazione e un supporto tecnico presenti e costanti; inoltre, siamo certi che l’Amministrazione appena insediata, grazie alle figure di alta competenza che la compongono, saprà riconoscere l’importanza di eventi come Piano Piano per Sulmona e sostenerli al meglio, nella condivisione di quella che da sempre è la missione di Muntagninjazz: coniugare cultura, impresa e territorio, realizzando un festival che da anni promuove lo spettacolo dal vivo e l’arte, assumendosi un impegno sociale e culturale che arricchisce l’intera comunità, una vera dichiarazione di responsabilità culturale e di valore per il nostro territorio».

L’Associazione Muntagninjazz rinnova inoltre l’invito a chiunque voglia sostenere la manifestazione a non esitare in quanto progetti come Piano Piano necessitano di un supporto strutturato nel tempo e hanno come fine ultimo esclusivamente il bene della comunità e del territorio.

Muntagninjazz Aps ricorda al pubblico che a breve verrà svelato il programma della diciannovesima edizione di Muntagninjazz, il festival diffuso che accosta musica, arte e natura unendo i territori della Valle Peligna, dell’Alto Sangro e della Valle del Sagittario, nonché quello di Piano Piano per Sulmona, evento conclusivo composto da una due-giorni tra suoni, voci, danza e arte con protagonista la musica del pianoforte a snodarsi tra le piazze e gli angoli più suggestivi del centro storico di Sulmona.

( ph. liliana ricci)