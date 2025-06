Ue: Renzi, con governo Meloni Italia non conta assolutamente piu’ di prima

Roma, 24 giu – “A mio giudizio questo governo non conta assolutamente piu’ di prima”, mentre la premier Giorgia Meloni non fa che ripetere “‘da quando ci sono io, l’Italia conta di piu”, non sono d’accordo”, ha detto in Aula il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in discussione generale sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.

Renzi ha quindi citato quattro esempi che dimostrano come l’Italia di Meloni non conti affatto di piu‘: la Germania del cancelliere Merz ha “tolto l’Italia dalla partnership strategica” e ha “inserito la Polonia”; il 16 maggio a Tirana Meloni “non ha partecipato all’incontro” tra Zelensky, Merz, Macron, Starmer Tusk e Trump, sostenendo che fosse un incontro che, alla base, prevedeva l’invio di truppe in Ucraina. “Lei ha mentito, se contiamo di piu’ che bisogno aveva lei di dire una bugia agli italiani”, ha osservato Renzi. Per l’ex premier il refrain del governo se “‘siamo un ponte con Trump’ perche’ non ci hanno informato” degli attacchi in Iran? “I tedeschi sono stati informati dagli americani. Tajani da nessuno. Lei dice che e’ stata svegliata nella notte. Da Trump o da Fazzolari?”.

E infine il tema dello spionaggio, rispetto al quale Renzi torna a chiedere: “Perche’ da sei mesi a questa parte si spiano i giornalisti? Perche’ non ha chiamato Cancellato e D’Agostino per scusarsi?”