Bugnara consegna la cittadinanza onoraria a Gianni Letta

Sabato in programma la cerimonia ufficiale nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale e alla quale parteciperanno anche sindaci e amministratori di molti comuni, della Regione e rappresentanti del Parlamento. Nel pomeriggio ( ore 16) sempre nel centro peligno invece è in programma una riunione dell’Associazione Abruzzo e Molise dei “ Borghi piu’ belli” alla quale hanno già garantito la presenza oltre 40 sindaci delle due Regioni

Bugnara

Bugnara,24 giugno-Sabato prossimo 28 giugno, alle ore 11, nel Corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale la Municipalità di Bugnara conferirà al dott Gianni Letta, uomo di cultura e delle Istituzioni, da sempre Amico del paese e del nostro territorio. la cittadinanza onoraria.

Nell’occasione e prima della cerimonia sarà inaugurata la nuova piazza Vittorio Clemente restaurata con i fondi Masterplan del 2019.

Alla cerimonia hanno già assicurato la loro presenza anche il Vescovo della Diocesi Mons. Michele Fusco, l’Assessore regionale Roberto Santangelo, il Vice Presidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, le Consigliere regionali Antonietta La Porta, Maria Assunta Rossi sindaci e amministratori del territorio, il Presidente dell’Associazione dei Borghi più belli d’Abruzzo e Molise Antonio Di Marco, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Angelo Caruso nonché, il sen. Guido Liris.

Nel pomeriggio invece, con inizio alle ore 16,00, si svolgerà l’Assemblea regionale del Borghi più belli d’Italia d’Abruzzo e Molise. Un’occasione di particolare rilievo per sviluppare alcune riflessioni su un serie di problemi di grande attualità che interessano le diverse realtà delle due regioni. Bugnara che da anni, per le proprie caratteristiche, è stata scelta per essere inserita nell’Associazione ospita per la prima volta una riunione di queste proporzioni.

In serata poi è in programma nell’Anfiteatro di Torre de Nolfi, con inizio alle ore 19, la manifestazione la terza edizione di “Notte di note” (Ensemble di Ottoni della Cappella Pamphiliana – Direttore Alessandro Sabatini-Francesco Mammola trio) in ricordo dell’ex sindaco Giuseppe Lo Stracco scomparso prematuramente.

“Una giornata straordinaria per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco di Bugnara Domenico Taglieri- che vuole testimoniare in questo modo semplice ma molto sentito la propria gratitudine per quelle persone ma anche verso quanti si sono sempre impegnati ed hanno lavorato soprattutto nei momenti difficili, come le ferite prodotte dai due terremoti, per aiutare il nostro paese, a guardare avanti per costruire nuove speranze per la nostra comunità.

Ma è anche l’occasione per accogliere per la prima volta i colleghi sindaci dei borghi abruzzesi e molisani con i quali in questi anni abbiamo fatto un percorso di collaborazione per costruire quella coesione territoriale fondamentale esaltando i valori ambientali e culturali di ogni comunità. Avere ospiti tanti sindaci proprio a Bugnara ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora meglio per gli anni che verranno”

Gianni Letta

