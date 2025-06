Mercoledì ( ore 18) presentazione del libro di Bobo Craxi

con Franco Garofalo iniziativa politico-culturale nel segno del Socialismo – L’Aquila (Palazzetto dei Nobili)

Bobo Craxi

L’Aquila,23 giugno– È una riflessione a più voci sull’attualità del socialismo democratico e riformista, che nel recente passato ha caratterizzato in modo significativo la vita politica ed istituzionale a L’Aquila, in Italia ed in Europa.

Il libro di Bobo Craxi ripercorre le tappe dell’esperienza socialista, evidenziando i risultati e gli obiettivi conseguiti nello sviluppo economico e sociale del Paese, operando ad ogni livello per affermare i valori fondanti di giustizia, libertà ed uguaglianza.

“In particolare, a L’Aquila l’impegno socialista nelle Istituzioni- spiega Lelio De Santis del gruppo promotore dell’iniziativa- ha prodotto risultati molto positivi per lo sviluppo della città e per la crescita del territorio con la realizzazione di opere pubbliche molto importanti, come l’autostrada A24 ed il traforo del Gran Sasso, il Carcere delle costarelle a Preturo e, soprattutto, la Scuola superiore della Guardia di finanza, struttura che ha consentito di salvare in città la permanenza dei piú importanti uffici pubblici nel drammatico periodo del postsisma.

La cultura socialista oggi, più di ieri, è essenziale per porre un freno al degrado politico prodotto da Partiti senza identità e da Leaders-tribuni, che spesso usano un linguaggio violento e sprezzante nei confronti dell’avversario. Questa eredità può essere utile nella contemporaneità politica? Le risposte spettano al dibattito nel convegno”.