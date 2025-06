 ( Il caso)- Antonella La Gatta lascia il PD dopo l’elezione

Bucci: “ una scelta incoerente e irrispettosa verso elettori e partito”.

Sulmona, la sede del Partito Democratico

Sulmona, 22 giugno- L’ assemblea del Partito Democratico apprende con sorpresa e rammarico la decisione della consigliera comunale Antonella La Gatta di lasciare il PD, a poche settimane dalla sua elezione nelle sue liste.

Tale decisione appare ancora più incomprensibile poiché La Gatta non ha addotto nessuna motivazione politica, nonostante abbia accettato di ricoprire la carica di capogruppo consiliare soli due giorni fa. Si tratta di una scelta che sul piano politico appare del tutto inopportuna.

Antonella La Gatta siede oggi in consiglio comunale esclusivamente grazie al risultato ottenuto dalla lista del Partito Democratico, che ha superato il quorum con l’impegno congiunto di candidati e elettori. Il suo ingresso in consiglio comunale è dunque il frutto di un lavoro collettivo, non di un percorso personale autonomo.

Lasciare il partito immediatamente dopo il voto – ancor prima di iniziare l’attività amministrativa – compromette quel vincolo fiduciario costruito con gli elettori. Va inoltre ricordato che, in passato, la stessa Antonella La Gatta aveva pubblicamente criticato comportamenti analoghi, definendoli inaccettabili. Ripetere oggi ciò che allora ha condannato pubblicamente, genera una forte impressione di incoerenza politica e personale.

Alla luce di tutto ciò, La Gatta dovrebbe fare un gesto di responsabilità e correttezza istituzionale: rassegnare le dimissioni dal consiglio comunale, restituendo il seggio a chi è pronto a rappresentare con coerenza il percorso politico del PD e il mandato affidato dagli elettori.

Il Partito Democratico – spiega in una nota il Coordinatore cittadino del Pd Diego Bucci-continuerà a lavorare con serietà e impegno per la Città, con lealtà nei confronti dei propri alleati e con il massimo rispetto delle regole democratiche. Proprio per questo, riteniamo che la costruzione di un’alleanza solida e credibile passi anche attraverso comportamenti improntati alla trasparenza, al confronto preventivo e al rispetto reciproco tra tutte le forze in campo. Solo così si potrà rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e garantire una collaborazione politica duratura e coerente “.