Alessandrini insiste: Marsilio intervenga sul disastro del Consorzio di Bonifica Centro

Bollette salate e servizio inefficiente

Erika Alessandrini (M5S)

Sulmona,22 giugno– Si terrà domani mattina, alle 11.00 in piazza Unione a Pescara, di fronte la sede del Consiglio regionale, la conferenza stampa della Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini.



La Consigliera Alessandrini denuncia la grave inefficienza del Consorzio di Bonifica Centro in Abruzzo: “Nonostante l’obbligo di garantire acqua per l’irrigazione da aprile a ottobre, molti agricoltori restano a secco a causa di infrastrutture obsolete e guasti frequenti. Tuttavia, le bollette continuano ad arrivare con tariffe tra le più alte d’Italia, fino a 240 euro per ettaro, anche in assenza del servizio.

Il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, non può continuare a ignorare questo disastro, agisca al più presto invece di girarsi dall’altro lato”.