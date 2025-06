La Camerata musicale porta la” Festa della musica” nella Casa di reclusione a Sulmona

Sulmona, 21 giugno- La Camerata Musicale, per scelta del Presidente Lando Sciuba e del Direttore Artistico Gaetano Di Bacco, entra a far parte della “Festa della Musica” portando le canzoni napoletane tra le persone recluse nel carcere di Sulmona.

Saranno le note del mandolino del M° Francesco Mammola accompagnato alla chitarra da Lino Giusti a portare le emozioni della musica napoletana in un posto così speciale. Il collaudato duo si esibirà in tre momenti diversi nel corso della mattinata, e per una durata totale di 105 minuti, con un programma musicale che va da Reginella, Anema e Core, Malafemmena (famoso brano che Antonio De Curtis, alias Totò, scrisse nel 1951 dedicandolo alla moglie da cui si era appena separato). Ma c’è anche Carosone con Tu vuo fa l’americanoe le indimenticabili canzoni dedicate a Roma nelle commedie musicali di Garinei e Giovannini : Arrivederci Roma cavallo di battaglia di Renato Rascel e Roma nun fa la stupida stasera tra i brani più popolari del M° Armando Trovajoli: scritto nel 1962 per la commedia Rugantino con Nino Manfredi che raccolse successi in tutto il mondo conquistando anche i palcoscenici di Broadway. Il programma della mattinata prende ritmo con pezzi famosissimi firmati dal compositore brasiliano A.Carlos Jobim: La ragazza di Ipanema e Samba di una nota so’, quindi La danza – Tarantella Napoletana di Rossini e per finire un omaggio a Mario Giusti, musicista e compositore abruzzese, con tre suoi brani: Incanto, Un mandolino tra le stelle, Marcia caratteristica. La matinée musicale termina sulle note della Czarda, brano rapsodico di Vittorio Monti ispirato ai ritmi delle danze popolari ungheresi. E’ confermata la presenza del Sindaco di Sulmona Luca Tirabassi.

La casa di reclusione di Sulmona, di cui è Direttore Stefano Liberatore, ospita oggi 470 persone detenute. Molte sono le attività a cui possono accedere. In questi giorni 14 di loro sono impegnati con gli esami di maturità, 42 seguono corsi di laurea grazie ad una convenzione con l’università di Teramo, 44 hanno ottenuto la qualifica di Operatore Agricolo presso l’I.P.A. Inoltre si svolgono laboratori teatrali, di artigianato artistico e per manufatti che sostengono progetti di beneficenza della Caritas, le attività di realizzazione delle Bambole Pigotte per l’UNICEF e le elaborazioni di presepi napoletani in legno e cartapesta. Ma tra i progetti più intriganti già realizzati spicca quello di un bellissimo libro a fumetti contro la violenza di genere che rilegge i personaggi femminili della Divina Commedia, pubblicato da Masciulli lo scorso dicembre e il progetto multimediale “Abbazie digitali” per seguire il Festival Abbazie Jazz grazie alla realtà virtuale.

La cultura nelle carceri è uno strumento fondamentale per il trattamento e reinserimento dei detenuti nella società. La legge riconosce le attività culturali, ricreative e sportive come elementi essenziali insieme a istruzione, lavoro, religione e contatti con il mondo esterno.

Attraverso la musica si rende più semplice l’avvicinamento delle due comunità, quella esterna e quella interna. La musica con il suo linguaggio universale può ridurre gli ostacoli creando un punto di incontro tra le due realtà.

Per questo, in occasione della Festa della Musica, nel rispetto delle regole di sicurezza, nella mattinata di sabato 21 giugno, si terranno tre interventi musicali dedicati, per tre gruppi differenziati sulla base del livello di sicurezza predefinito. “Sarà un momento di sana evasione dove la comunità esterna e quella interna interagiscono” dice Elisabetta Santolamazza, capo area trattamentale, responsabile delle attività collegate con l’esterno.

Un altro traguardo per la Camerata Musicale Sulmonese che da anni persegue l’ambizioso obiettivo di portare la musica anche fuori dai luoghi deputati, per andare incontro alla gente, in linea con il principio della Festa della Musica che nasce in Francia nel 1982 con un invito del Ministero della Cultura a fare musica dappertutto, suonando per mezz’ora in qualsiasi luogo pubblico la sera del 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Da allora l’iniziativa si è diffusa in tutto il mondo e oggi aderiscono oltre 120 nazioni.